Arranca la XXVIII Feria del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena (Huelva)

Aracena (Huelva) ha abierto las puertas este viernes de la XXVIII edición de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, que se celebra en el Recinto Ferial de la Avenida Reina de los Ángeles y que contará con seis días de celebración divididos en dos fines de semana --del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre--.

La edición de este año cuenta con 18 empresas del sector ibérico para ocupar los expositores del pabellón ferial, mientras que la carpa anexa, dedicada a otros productos y artesanía, contará con 36 empresas participantes, ha indicado el Ayuntamiento.

Todo ello en un recinto de más de 30.000 metros cuadrados, con entrada libre, y situado en pleno casco urbano, junto a la Gruta de las Maravillas de Aracena, donde habrá distintas carpas y servicio de bar para atender al aluvión de visitantes previstos que llegan a la búsqueda del mejor jamón ibérico.

La Feria del Jamón de 2025 ofrece una programación ya consolidada, con distintas actividades, en las que se pone en valor la cultura popular en torno al cerdo ibérico, con demostraciones de despiece o de corte, así como su tradicional Concurso de Cortadores --el domingo 19, a las 13,00 horas--, jornadas técnicas para profesionales --viernes 24, a las 11,00 horas--, Showcooking --viernes 24, a las 12,00 horas--, degustaciones populares --los sábados sábados a las 22,00 horas-- y actuaciones musicales en el recinto.

Destaca también uno de los grandes concursos de la feria, 'Su Peso en Jamón', un sorteo entre todos los participantes que, previamente, deberán marcar en la báscula para dilucidar el premio final, los kilos del ganador traducidos en auténticos jamones ibéricos. El ganador o ganadora se conocerá el domingo 26 en un sorteo público --a las 17,30 horas--.

La jornada inaugural ha contado con la presencia de autoridades locales y autonómicas, que han acompañado a los participantes en este gran escaparate del mejor jamón ibérico de la Sierra de Huelva.