Asaja Huelva asegura que el TSJA "avala la plena legalidad del Convenio del Campo" que "respeta el SMI"

Archivo - Temporeras marroquíes que trabajan en la campaña de los frutos rojos de Huelva en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asja-Huelva ha asegurado que la Justicia ha "confirmado" la "legalidad y corrección" de "los aspectos nucleares del Convenio del Campo" de la provincia, firmado en 2021 por la patronal y CCOO, y "objeto de impugnación por parte de una central sindical".

En una nota, Asaja ha señalado que, "en particular, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respalda expresamente las tablas salariales pactadas para los años 2021 a 2025" y "ratifica su plena conformidad a Derecho, dejando fuera de toda duda que respetan el Salario Mínimo Interprofesional en todas las anualidades".

Asaja-Huelva subraya que el TSJA "da expresamente la razón" a las partes firmantes en relación con el Artículo 17 (retribuciones), "que fue, precisamente, el eje central del intento de impugnación: se cuestionó la legalidad de los salarios y se denunciaron supuestos incumplimientos del SMI". Así, afirma que "la sentencia desmiente de manera rotunda ese planteamiento y confirma que el convenio se ajusta al marco legal".

"Esta resolución es un aval directo, inequívoco y contundente a la negociación colectiva realizada, y aporta seguridad jurídica tanto a las empresas como a los miles de trabajadores que sostienen el campo onubense", señalan desde Asaja-Huelva.

De este modo, apunta que "la confirmación judicial no se limita a la cuestión salarial", sino que "los tribunales declaran igualmente ajustados a Derecho otros preceptos especialmente relevantes del convenio, que también fueron objeto de controversia, como el artículo 23 --ayuda al estudio--, cuya proporcionalidad al tiempo trabajado había sido impugnada y que ha sido validado por el TSJA; y el artículo 11 --suspensión del trabajo por causas meteorológicas u organizativas--, ya que la resolución confirma la legalidad del régimen previsto para una realidad estructural del sector, marcada por la climatología y por necesidades productivas variables".

Para Asaja-Huelva, "la ratificación de estos preceptos refuerza el equilibrio alcanzado en la mesa negociadora y acredita que el texto pactado responde a criterios de legalidad, proporcionalidad y adecuación a la realidad productiva del campo".

Asaja-Huelva ha señalado que el sector agrario ha tenido que adaptar sus relaciones laborales "con calzador" a la última reforma laboral, una normativa que, según la organización, "no contempló adecuadamente las singularidades del trabajo agroforestal, caracterizado por la temporalidad, la variabilidad productiva y los condicionantes climáticos, entre otras particularidades".

"Pese a ese contexto, las partes firmantes trabajaron con un objetivo único: garantizar un acuerdo justo, equilibrado y viable, que aportara estabilidad al sector y seguridad jurídica a empresas y trabajadores en la provincia", remarca.

En este sentido, ha indicado que "el mismo objetivo se perseguirá" con la constitución de la mesa negociadora del nuevo Convenio Colectivo el próximo 15 de diciembre, toda vez que subraya su "compromiso" de "seguir trabajando, como siempre, por un convenio moderno, plenamente legal y adaptado a la realidad del campo, desde la responsabilidad y el respeto al marco jurídico vigente".