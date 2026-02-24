Asaja-Huelva reclama la inclusión de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en las ayudas por los temporales

Borregos en la sierra onubense. - ASAJA HUELVA

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Huelva ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la "incorporación" de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche al ámbito territorial recogido en el anexo del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que articula medidas urgentes por los daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

En una nota de prensa, la organización agraria ha subrayado que considera "incomprensible" que "se dejen fuera municipios serranos con afecciones y registros pluviométricos comparables a los de otros territorios que sí figuran en el anexo" lo que, a su juicio, "provoca una situación de agravio para agricultores y ganaderos onubenses".

Así, indica que "el propio real decreto-ley delimita la aplicación de parte de las medidas a los términos municipales incluidos en ese anexo", definidos como "especialmente afectados" por el tren de borrascas desde el 1 de enero de 2026 y apunta que, según la información publicada tras la aprobación del decreto, "566 municipios de Andalucía están incluidos en el anexo para estas ayudas directas" y que, dado que Andalucía cuenta con 785 municipios, "quedarían fuera 219 términos municipales, entre ellos los de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

Asaja-Huelva destaca que el real decreto-ley contempla, entre otras, una ayuda directa por pérdida de renta agraria que se concede de oficio por el FEGA a titulares de explotaciones con superficie total o parcial en municipios del anexo, con un importe del 30% de los ingresos agrarios declarados, y con mínimo de 5.000 euro y máximo de 25.000 euro. El FEGA publicará la relación de beneficiarios en su sede electrónica y se abre un plazo de cinco días hábiles para renuncias o corrección de errores materiales.

El decreto también regula medidas ligadas al seguro agrario, incluyendo el abono de la franquicia --daño no indemnizado-- y el incremento de la subvención de la prima hasta el 70%, con límite de 100.000 euro por póliza --salvo entidades asociativas--. Además, el paquete incorpora una línea de financiación ICO-MAPA-SAECA, que bonifica el 15% del principal y el cien por cien del coste del aval, y un programa para reparación de caminos e infraestructuras agrarias y de regadío con participación de empresas públicas.

"CORRECCIÓN INMEDIATA" DEL ANEXO

Asaja-Huelva pide al Ministerio que "corrija" el anexo para "incluir a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche" y que "se evite que los productores de la zona queden excluidos de las ayudas por un criterio territorial que no se sostiene sobre el terreno". Igualmente, la patronal "invita y anima" a la Diputación de Huelva y a los ayuntamientos de los municipios "afectados por esta exclusión" a que realicen "las gestiones y contactos oportunos" para que la Sierra "sea incluida y sus habitantes puedan beneficiarse de las ayudas para paliar los daños".

La organización señala que "el propio real decreto-ley faculta al Ministerio para aprobar, mediante orden ministerial", las "modificaciones, adaptaciones y concreciones" que "resulten precisas", por lo que solicita "que se utilice esa vía con urgencia para subsanar la exclusión".

Asaja-Huelva insiste en que la Sierra es un territorio agrario y ganadero "estratégico" para la provincia, y que sus explotaciones han sufrido "daños reales en infraestructuras rurales, accesos, arrastres, pérdidas de pastos y afecciones productivas", por lo que reclama "un trato equitativo y técnicamente coherente" en el reparto de medidas extraordinarias.