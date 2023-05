Asaja-Huelva solicita la inclusión del ganado porcino, equino y aviar en la ayuda excepcional por la sequía

HUELVA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja-Huelva ha llamado la atención sobre el hecho de que ciertas especies ganaderas hayan quedado "incomprensiblemente" fuera de la línea de ayudas activada por la administración central para combatir y paliar los graves efectos que la sequía está teniendo sobre este sector.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Asaja-Huelva ha destacado que son, precisamente, "especies emblemáticas" de la ganadería onubense "como el porcino, el equino y el aviar" las que "no se contemplan a la hora de aspirar a un apoyo que podría inclinar la balanza de la supervivencia de las explotaciones en una situación de sequía extrema como la que atraviesa el territorio".

Además, en el caso del porcino, la anterior línea activada por la administración "contemplaba aquellas explotaciones que tenían un número determinado de cerdas de vientre". Sin embargo, esta premisa "discriminaba a aquellos ganaderos que engordan primales para montanera, con el consiguiente perjuicio para un importante número de criadores de extensivo que han tenido que afrontar esta situación y sacar adelante uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española sin ningún tipo de apoyo", según ha señalado.

Por ello, Asaja-Huelva entiende que "en una situación como la actual", la administración "debe hacer un esfuerzo extra y empujar para que los ganaderos puedan seguir adelante con su actividad", ya que esta coyuntura de sequía, "además de provocar la falta de pastos y agua en las explotaciones y, por tanto, una merma casi total en la alimentación tradicional de los animales, está multiplicando desorbitadamente los gastos de las empresas", ya que al aporte de agua a las fincas "hay que sumar la compra de piensos, tremendamente encarecidos a causa de la sequía y de la invasión rusa de Ucrania".

"Esta situación no discrimina entre unas especies animales y otras: todas se alimentan y todas necesitan agua, por lo que no se comprende que, si la realidad no distingue, sí que lo haga la administración", han apuntado desde la entidad.

Por ello, la patronal onubense insta al Gobierno a que corrija esta "injusticia, enmiende la orden e incluya cuanto antes" a las especies ganaderas que han quedado fuera de la línea actualmente activa, contribuyendo así a "paliar la merma estructural que está sufriendo la cabaña onubense, un factor que debe tenerse en cuenta ya que costará mucho tiempo e inversión volver a recuperarla".