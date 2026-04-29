Maíllo pide "cumplir" con la ley de dependencia y actuar con "sensibilidad" para "revertir la crueldad del PP"

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en la manifestación convocada por CCOO y UGT por la dependencia en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha criticado la gestión de la dependencia por parte de Juanma Moreno con "500 días de espera de media y más de 21 personas muriendo en la listas de espera" y ha pedido "cumplir" con la ley actual de dependencia.

"Es de una crueldad en la cotidianidad el uso de la dependencia, es un desprecio de clase el que tiene el Partido Popular que nosotros queremos revertirlo con un mensaje de esperanza. A las personas mayores hay que cuidarlas también desde la Administración", ha afirmado Maíllo que ha participado este miércoles en una manifestación en defensa de la dependencia convocada por CCOO y UGT en Sevilla.

Frente a esta situación, el candidato ha remarcado el compromiso de la coalición por establecer el máximo del reconocimiento en tres meses y otros tres meses para la dotación de recursos. "Si no se cumple ese plazo, haremos y daremos una indemnización a los solicitantes", ha asegurado.

Para ello, Maíllo ha indicado que se "doblaría" el número evaluadores. Asimismo, ha subrayado que van a recuperar la visita presencial para la evaluación de las personas dependientes frente a la "brecha digital" provocada por tener la solicitud "únicamente" en forma digital.

"Hay mucha gente que tiene brecha digital y que se ve con dificultades, o lo que es peor, tienen que pagar a gestorías para que le hagan. Otra vez el Partido Popular haciendo caja con los derechos básicos", ha remarcado Maíllo.



