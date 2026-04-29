PSOE se compromete en Granada a ampliar el servicio de Atención Temprana hasta los 12 años

Olga Manzano, Paco Cuenca y Mari Ángeles Prieto junto a madres de usuarios del CAIT de San Rafael. - PSOE

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento de Andalucía, Olga Manzano, ha reafirmado el compromiso del proyecto socialista con la "mejora" de la Atención Temprana y ha comprometido la ampliación de la prestación de este servicio hasta los 12 años, es decir hasta el final de la etapa de Educación Primaria.

Junto a ello ha afirmado que garantizarán el diagnóstico inicial en 30 días y el comienzo de las terapias en los 30 días siguientes.

Junto a los candidatos Paco Cuenca y Mari Ángeles Prieto y otros representantes socialistas, Manzano ha señalado que a partir del 17M cuando Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía se va a "cumplir y mejorar" la Ley de 2023 de Atención Temprana.

"Hablar de Atención Temprana es hablar de niños y niñas que tienen entre 0 y 6 años y que necesitan de apoyo específico para poder desarrollar el máximo de sus capacidades", ha explicado para añadir que "también es hablar de familias que hoy están desesperadas".

Antes de participar en un encuentro organizado por las madres y familias de niñas y niños usuarios del Centro de Atención Temprana (CAIT) de San Rafael de Granada; la socialista ha mostrado en nombre de la candidatura del PSOE la "admiración" hacia estas madres "por su incansable y, sobre todo, legítima defensa del bienestar de sus hijos e hijas".

"Entendemos que son derechos y no privilegios, por lo que deberían estar perfectamente garantizados", ha aseverado para denunciar "la falta de alma y de corazón de Moreno Bonilla ante la angustia que padecen las familias del CAIT de San Rafael, que se han convertido en epicentro de la defensa y mejora de la Atención Temprana".

Tras remarcar que todas ellas ven en esta prestación "un acompañamiento, asesoramiento y esperanza, algo más que una terapia"; Manzano ha afeado al gobierno andaluz del PP el "desamparo al que tiene sometido en este momento a las familias".

"Lo que piden es que ninguno de sus hijos e hijas abandone el CAIT de San Rafael. Durante mucho tiempo llevan ya con las y los profesionales que hay en este centro. De tener que abandonarlo se rompería el vínculo terapéutico, lo que iría en contra de la eficacia del tratamiento y que tendría consecuencias muy negativas para estas niñas y niños", ha concluido.