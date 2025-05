Atlantic Copper participa en el Raw Materials Summit como "referente" en reciclaje de materias primas

HUELVA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía onubense Atlantic Copper ha participado en el Raw Materials Summit 2025, el foro europeo de referencia en el ámbito de los recursos minerales, donde se han abordado los principales retos de la industria para "garantizar un suministro seguro, sostenible y competitivo de materias primas estratégicas" y donde ha puesto en valor su papel "referente" en el reciclaje de materias primas, y en concreto del cobre, "imprescindible para poder llevar a cabo las transiciones energética y digital".

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, Atlantic Copper ha participado en dos mesas redondas sobre Economía Circular y el Clean Industrial Deal, donde se ha debatido sobre los retos y necesidades para "alcanzar una industria europea de materias primas creciente y competitiva".

Organizado por EIT RawMaterials, el Summit ha reunido en Bruselas a más de un millar de representantes de instituciones públicas, empresas, inversores y centros de investigación a nivel internacional. Bajo el lema 'Race to 2030', el evento ha puesto el foco en cómo fortalecer la cadena de suministro de materias primas para impulsar la transición energética y digital de Europa, en línea con el Pacto Verde y la nueva Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA).

La consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, ha formado parte de la mesa redonda 'CRMA Recycling Target: On Track or at Risk?', donde ha puesto en valor el reciclaje como "pilar fundamental para lograr los objetivos marcados por la Unión Europea". Gutiérrez ha subrayado la "importancia" de desarrollar tecnologías innovadoras que permitan reutilizar los metales esenciales para la transición energética, como el proyecto CirCular, declarado Proyecto Estratégico por la Comisión Europea y centrado en recuperar cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño y níquel, a partir de aparatos electrónicos.

Por otro lado, ha manifestado que la industria europea "necesita menos sobrecarga burocrática para ganar competitividad frente a otras grandes economías" y ha destacado que "hay que poner objetivos y planes de acción concretos para lograrlo".

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha intervenido en la mesa 'Securing Europe's Metals Future: Clean Industrial Deal, Metals Action Plan, Circular Economy Act', organizada por International Copper Association.

En su participación, Targhetta ha defendido la "necesidad" de una política industrial europea que fortalezca la cadena de valor de los metales abordando el acceso a la energía competitiva para la industria, en la que el precio del gas y el CO2 no marquen los precios marginales, convirtiendo el precio de la energía en un factor limitante en la competitividad industrial.

Con respecto al reciclaje, ha manifestado que es "necesario tener una regulación homogénea y competitiva en Europa, en concreto, que establezca la libre circulación de chatarra electrónica dentro de la Unión, evitando la complicada y lenta burocracia actual".

"Asimismo, es imprescindible el establecimiento de mecanismos que favorezcan la permanencia de esta chatarra electrónica en Europa y poder favorecer así los objetivos que se han fijado en cuanto a porcentajes en el reciclaje", ha abundado.

De esta forma, Atlantic Copper confirma su compromiso con las políticas europeas pero remarca la "necesidad" de hacer un plan concreto, con objetivos, acciones y responsables que "permita alcanzar el objetivo final de un crecimiento industrial competitivo, innovador y resiliente que reposicione al continente ante los cambios en la situación geopolítica internacional, reduciendo su dependencia exterior y garantizando un suministro sostenible de las materias primas fundamentales.