La Audiencia de Córdoba rechaza la personación de los ayuntamientos en la causa de Adamuz

Archivo - Imágenes de la marcha convocada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz por Huelva en marzo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Córdoba ha notificado a los ayuntamientos, entre ellos Punta Umbría y Huelva, la "imposibilidad" de personarse en la causa que investiga el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de junio, que causó 46 muertos y 432 heridos.

Según ha confirmado el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, en un audio remitido a los medios de comunicación, el Consistorio llevó a cabo la solicitud porque "las familias así lo habían solicitado". "Nos habían solicitado su apoyo y nosotros consideramos importante como parte de ese apoyo el formar parte de la causa judicial".

"Pero la audiencia provincial ha considerado que ningún ayuntamiento, no solo el de Huelva, sino el de Punta Umbría y aquellos otros que habían intentado la personación en nombre de su municipio, pues ha dicho que no tienen derecho a participar en esta instrucción", ha abundado.

Al respecto, el concejal ha señalado que el Ayuntamiento acata la decisión judicial "respecto a todos los municipios que habían intentado esa personación porque tenían personas afectadas y víctimas del accidente" y será "el Ministerio Fiscal será quien ejerza la acusación pública".

"Estamos convencidos que también estarán bien representadas las familias, tanto por sus representantes particulares como por el propio Ministerio Fiscal. Y nosotros seguiremos al lado, como no, de las familias en todo momento, que es lo que nos han demandado y lo que vamos a seguir haciendo y lo que hemos hecho hasta el día de la fecha", ha concluido.