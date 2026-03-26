Aumentan la condena a un hombre en Huelva por reincidir en tráfico de drogas durante otra sentencia suspendida

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aumentado de dos años y seis meses a cuatro años, seis meses y un día la pena de prisión para un hombre condenado por la Audiencia de Huelva por un delito contra la salud pública por reincidir en el tráfico de drogas. Esta persona fue pillada por agentes de la Policía Nacional cuando intentaba vender casi 20 gramos de cocaína en la vía pública de la capital dentro del plazo en el que se le había suspendido otra condena por los mismos motivos, con la condición de no reincidir en dos años.

Según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, consultada por Europa Press, el 26 de junio de 2023 el acusado, condenado por sentencia firme en mayo de 2022 por delito contra la salud pública, se encontraba en las inmediaciones de la plaza la Seguidilla de la capital onubense cuando, al ver aproximarse a una dotación de Policía Nacional, se introdujo rápidamente en el sitio del copiloto de un vehículo y arrojó dos envolturas de plástico.

Los agentes, alertados por el comportamiento de este hombre, recogieron las envolturas arrojadas para la venta a terceros y resultaron contener 19,84 gramos de cocaína de una pureza del 85,86%, que en el mercado ilícito habrían tenido un valor de 1.221 euros, por lo que fue detenido.

Indica la sentencia de la Audiencia Provincial que el acusado es consumidor de cocaína y que el dinero que hubiese obtenido con la venta de dichas sustancias intervenidas "tenia por destino lograr recursos para satisfacer ese consumo". Así las cosas, se le condenó en 2025 a dos años y seis meses de prisión como autor de un delito contra la salud pública, con el agravante de reincidencia, y al pago de una multa de 3.600 euros.

Esta sentencia de la Audiencia de Huelva fue recurrida por la defensa del hombre y el Ministerio Fiscal impugnó este recurso. En este sentido, la sentencia del TSJA recoge que el acusado tiene antecedentes penales por otro delito contra la salud pública, por el que fue condenado a un año de prisión en mayo de 2022 como autor de dicho delito, pero la pena fue suspendida en su cumplimiento por un plazo de dos años con el condicionante de que no reincidiera.

Por ello, el Alto Tribunal ha estimado parcialmente la apelación de Fiscalía y aumenta la sentencia contra el hombre a cuatro años, seis meses y un día de prisión al considerar que el acusado ha cometido este nuevo delito dentro del plazo de suspensión de la anterior condena. "Es evidente que el acusado, tras la primera condena, no se ha alejado del mundo del delito y continua con su actividad delictiva de venta de estupefacientes", señala el TSJA.

En su sentencia, subraya que "puede afirmarse que ha desaprovechado la oportunidad que se le concedió al acordarse la suspensión de la ejecución de dicha pena, demostrando una contumacia delictiva que en absoluto favorece la apreciación de la menor entidad" por el hecho de ser drogodependiente.

A juicio del Alto Tribunal andaluz, "esta reiteración delictiva nos llevan a concluir que no es procedente la apreciación de la menor entidad del hecho", por lo que lo considera responsable de un delito contra la salud pública "que causan grave daño a la salud".

Por todo ello, el TSJA estima el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y revoca parcialmente la sentencia, en el sentido de aumentar la pena al acusado, de manera que pasa de dos años y seis meses a cuatro años, seis meses y un día de prisión, toda vez que mantiene la cuantía de la multa impuesta de 3.600 euros.