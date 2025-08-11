Aumentan los medios que participan en el incendio declarado en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha aumentado los medios que participan en las labores de extinción del incendio declarado sobre las 7,20 de este lunes en el paraje Los Guijos de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, actualmente sobre la zona se encuentran trabajando actualmente por medio aéreo un helicóptero pesado y otros dos semipesados; tres aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y otro ACO.

Por otro lado, por tierra se han desplazado cuatro camiones autobombas; cuatro grupos de bomberos forestales; tres Técnicos de Operaciones, un Técnico de Extinción, dos agentes de Medio Ambiente, una BIIF (Brigada de Investigación), cuatro buldóceres y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Al respecto, desde el Infoca han explicado a Europa Press, que el incendio se ha declarado en una zona de difícil acceso junto a un arroyo con amplia vegetación, por lo que las labores están siendo "tediosas" por esa circunstancia.

En un principio se ha trabajado por tierra, pero en cuanto ha salido el sol se han incorporado los medios aéreos para intentar controlar el incendio antes de que suban las temperaturas, ya que la Aemet ha activado la alerta naranja, a partir de la 13,00 en la zona del Andévalo onubense.