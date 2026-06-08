Auxiliados dos jóvenes cuyas bicicletas eléctricas se quedaron sin batería en pleno litoral de Doñana

Agentes de la Policía Local de Almonte auxilian a dos jóvenes cuyas bicicletas eléctricas se quedaron sin batería en pleno litoral de Doñana. - POLICÍA LOCAL DE ALMONTE

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almonte (Huelva) auxilió en la tarde de este domingo a dos hermanos, de 18 y 13 años, que circulaban por el litoral de Doñana con bicicletas eléctricas y estas se quedaron sin batería y dejaron de funcionar.

Según informa la Policía Local almonteña en sus perfiles de redes sociales, consultadas por Europa Press, los agentes recibieron un aviso informando de que los dos jóvenes se encontraban a unos 14 kilómetros de Matalascañas, en dirección a la desembocadura del Guadalquivir, dentro del término municipal de Almonte y del Espacio Natural de Doñana.

Los jóvenes circulaban por la orilla con bicicletas eléctricas cuando ambas dejaron de funcionar por falta de batería, impidiéndoles regresar por sus propios medios. Ante esta situación, una patrulla se desplazó con un vehículo buggy hasta el lugar donde se encontraban, procediendo a su localización y traslado con total seguridad.

Desde la Policía Local se recomienda planificar adecuadamente este tipo de recorridos, especialmente en zonas de gran extensión y escasa cobertura, comprobando previamente la autonomía de los vehículos y las distancias a recorrer. La intervención finalizó sin incidencias y ambos jóvenes se encontraban en perfecto estado.