Ayamonte (Huelva) acoge una jornada divulgativa que proyecta el municipio como "referente europeo del atardecer"

Jornada divulgativa en Ayamonte (Huelva) en el marco del proyecto europeo 'Interreg Espacio Atlántico'

AYAMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

Ayamonte (Huelva) ha acogido este miércoles una jornada divulgativa promovida por la Diputación de Huelva en el marco del proyecto europeo 'Interreg Espacio Atlántico' que, bajo el lema 'Atlantic Sunset: el valor del atardecer de Ayamonte', "proyecta el municipio onubense como uno de los grandes escenarios europeos, dentro de una red de enclaves del arco atlántico en los que el sol se despide más tarde".

Así lo ha asegurado la institución provincial en una nota de prensa, al tiempo que ha enmarcado que en un acto celebrado en el Muelle de Portugal se ha descubierto un panel divulgativo con "una gran imagen interpretativa que indica los principales puntos de observación del atardecer en el municipio".

Esta mesa informativa incorpora una placa permanente que explica este hito dentro del contexto del proyecto y que queda integrada en el espacio urbano del paseo de la ribera, como elemento de divulgación y puesta en valor del entorno.

En su intervención, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha subrayado que Huelva es "la tierra con más horas de sol al año, la auténtica Costa de la Luz", una realidad "asumida históricamente desde la experiencia y la identidad del territorio y que, gracias al proyecto Atlantic Sunset, ha quedado refrendada científicamente", según la institución.

En la jornada, han participado el alcalde, Alberto Fernández; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; la presidenta de la Cámara Municipal de Castro Marín, Filomena Sintra; el investigador del proyecto, el físico José María Martín Olalla, y la catedrática de la Universidad de Huelva, M. Carmen Núñez, además de la delegada territorial de Justicia, Carmen Céspedes, representantes del Ayuntamiento y vecinos del municipio.

"El proyecto ha identificado y puesto en valor aquellos lugares del Atlántico donde el atardecer ha sido más duradero, más intenso y significativo, espacios donde, por su posición geográfica, el día se ha alarga unos minutos más y la luz se resiste a desaparecer, como ocurre en Ayamonte en determinados meses del año", ha apostillado la Diputación.

Según ha enmarcado la institución provincial, los estudios científicos que sustentan el proyecto han identificado a Ayamonte como el lugar donde se ha producido el último atardecer de la España peninsular entre los meses de octubre y febrero. Los datos, obtenidos a partir de la latitud y longitud del municipio, han situado a la ciudad fronteriza dentro del mapa europeo de los grandes atardeceres atlánticos.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha manifestado que ha sido "un honor que el municipio forme parte de este importante proyecto que vuelve a situarnos en el mapa, esta vez por nuestras puestas de sol".

Además, ha anunciado que se va a instalar una cámara en el antiguo edificio de aduanas con señal en directo las 24 horas, para transmitir permanentemente la imagen del Guadiana, con la puesta de sol de frente, para que pueda verse vía streaming.