El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) actúa en la recuperación de cuatro lagunas temporales de los Montes Ordenados

Recuperación de cuatro lagunas temporales de los Montes Ordenados de Almonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado las actuaciones de recuperación ambiental ejecutadas en cuatro lagunas temporales de los Montes Ordenados, un proyecto financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, en la mañana del 21 de julio se celebró la inauguración de las cuatro lagunas las cuales cuentan con un recorrido guiado para poder visitarlas.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Francisco Bella, miembros de la Corporación Municipal, personal técnico y representantes de la empresa adjudicataria, quienes han podido conocer sobre el terreno el resultado de una intervención destinada a restaurar uno de los ecosistemas más singulares y valiosos del entorno de Doñana.

Las lagunas temporales actúan como un motor ecológico del entorno de Doñana porque mantienen cadenas alimentarias complejas y hacen posible la supervivencia de numerosas especies acuáticas, terrestres y migratorias. Durante décadas, estos espacios sufrieron una "progresiva degradación como consecuencia de antiguas repoblaciones forestales, especialmente con pino piñonero y eucalipto, que modificaron la topografía natural del terreno y alteraron el funcionamiento de las cubetas lagunares, reduciendo la capacidad de retención del agua y empobreciendo la diversidad de hábitats".

La actuación ejecutada ha permitido revertir esta situación mediante la eliminación de la vegetación forestal que ocupaba el vaso lagunar y la retirada de los materiales acumulados hasta recuperar el estrato impermeable de arcilla. Con ello se ha restituido la morfología original de las lagunas, favoreciendo una mayor permanencia del agua, la recuperación de los hábitats naturales y la mejora de las condiciones para numerosas especies asociadas a estos ecosistemas.

Asimismo, el proyecto ha incorporado medidas específicas para favorecer la implantación de comunidades vegetales y faunísticas propias de los medios húmedos, reforzando el valor ecológico de este enclave y mejorando su capacidad de conservación a largo plazo.

Con esta inversión, el municipio continúa avanzando en una línea de gestión orientada a aprovechar las oportunidades de financiación europea para impulsar proyectos transformadores con beneficios ambientales, sociales y económicos para todo el territorio.

La iniciativa refuerza además la posición de Almonte como uno de los municipios andaluces más comprometidos con la protección de su entorno natural, apostando por proyectos que contribuyen a conservar la biodiversidad y a poner en valor recursos ambientales de gran importancia para las generaciones presentes y futuras.