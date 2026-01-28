El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) avanza en la coordinación técnica para recuperar el paseo marítimo de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha celebrado este miércoles una reunión técnica de coordinación para seguir avanzando en la hoja de ruta de las actuaciones previstas en el paseo marítimo de Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha celebrado este miércoles una reunión técnica de coordinación para seguir avanzando en la hoja de ruta de las actuaciones previstas en el paseo marítimo de Matalascañas, tras los daños ocasionados por los últimos temporales. El encuentro ha servido para poner en común los criterios técnicos y las soluciones que expertos en ingeniería marítima han ido definiendo, con el objetivo de "avanzar en una recuperación eficaz y ordenada de la infraestructura".

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, la reunión se produce mientras la borrasca Kristin llega al litoral con rachas de viento huracanado, lluvias intensas y fuerte temporal marítimo, poniendo de nuevo a prueba el paseo marítimo de Matalascañas. En este contexto, el Consistorio ha destacado el "papel clave" que están desempeñando las escolleras, que "están absorbiendo el impacto del oleaje en los tramos más expuestos y permitiendo contener el deterioro en la zona más afectada, evitando que la situación empeore mientras avanzan las actuaciones de emergencia".

Durante el encuentro se han analizado de forma detallada las posibilidades técnicas de las actuaciones previstas, a partir de los informes y propuestas que expertos en ingeniería marítima han ido definiendo en los últimos días. La puesta en común ha permitido evaluar soluciones constructivas, fases de ejecución y criterios de intervención, con el objetivo de que los trabajos sean "durables a largo plazo" y puedan desarrollarse en el menor tiempo posible, garantizando "la estabilidad del frente litoral".

En la reunión han participado el alcalde, Francisco Bella, concejales de áreas implicadas, representantes del sector empresarial de Matalascañas, técnicos municipales, así como responsables de MAB Obras Públicas y de Nexus Climate, implicados en el desarrollo de las actuaciones sobre el paseo marítimo.

Desde el primer aviso de la emergencia, el Ayuntamiento, que está asumiendo la coordinación y ejecución de esta obra, ha movilizado maquinaria pesada para consolidar el litoral, el paseo marítimo y las viviendas colindantes, adoptando medidas preventivas para frenar el avance del mar y estabilizar las zonas más afectadas, mientras se desarrollan las actuaciones previstas.

El primer edil ha reiterado que el Ayuntamiento está actuando "con responsabilidad, planificación y rigor técnico, manteniendo informados a los sectores directamente afectados y trabajando de manera coordinada para minimizar el impacto social y económico de los daños sufridos". Ha destacado, además, la "importancia" de que estas actuaciones permitan "avanzar con garantías hacia la recuperación del paseo marítimo".

Asimismo, ha incidido también en la "importancia" de que las administraciones que intervienen en el litoral conozcan de primera mano la realidad de Matalascañas, ya que "solo desde una visión directa del estado del paseo marítimo y de los daños ocasionados se puede dimensionar correctamente la urgencia de la situación".

El Consistorio ha insistido en que "cualquier aportación o colaboración será bienvenida si contribuye a acelerar la recuperación de una infraestructura esencial para vecinos, empresarios y el entorno de Doñana".

El Ayuntamiento de Almonte continuará celebrando encuentros técnicos y de coordinación para supervisar la evolución de las actuaciones y ajustar las medidas necesarias, reafirmando su compromiso de seguir gestionando esta situación con transparencia, criterio técnico y una planificación orientada a la recuperación definitiva del paseo marítimo de Matalascañas.