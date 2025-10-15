Ayuntamiento de Almonte (Huelva) señala el "inminente" inicio de las obras del tercer carril de la A-483

Reunión entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y representantes del Ayuntamiento de Almonte y la Hermandad Matriz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha avanzado el "inminente" inicio de las obras del tercer carril de la A-483, tras mantener una reunión de coordinación con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, su equipo técnico y representantes de la Hermandad Matriz.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño a través de sus redes sociales, la consejera durante el encuentro ha anunciado el "inicio inminente" de las obras, "un paso decisivo para mejorar la seguridad y las comunicaciones en esta vía tan importante para Almonte".

De este modo, durante el encuentro se revisaron los detalles del proyecto y se acordó mantener reuniones periódicos de seguimiento para garantizar la máxima coordinación entre todas las administraciones implicadas.

Estas obras, que están cofinanciadas con fondos europeos Feder, abarcan un primer tramo de diez kilómetros desde el punto 13,8 de la carretera A-483, en Almonte, hasta la glorieta existente en el acceso a El Rocío, donde se ampliará con un tercer carril que se usará como plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación (dos o más pasajeros).

A partir del acceso a la aldea almonteña, se proyecta una vía con dos carriles por sentido en los primeros 380 metros y un tramo de transición para conectar con la variante de El Rocío. La novedad de este tercer carril es que será reversible gracias a un innovador sistema que variará en función de los flujos de tráfico.

Este sistema pionero y que se ha diseñado específicamente para esta carretera consiste en la implantación de paneles de mensaje variable (PMV) y balizas cilíndricas desmontables que definirán la línea de borde de circulación. Este sistema de cambio de sentido se ha elaborado en colaboración con el sector y el visto bueno de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La construcción de este tercer carril lleva aparejada la imposibilidad de efectuar giros a la izquierda de manera no regulada, por lo que se controlarán todos los accesos de las propiedades colindantes mediante caminos o vías de servicio que conectan las fincas con cruces a nivel. Estas intersecciones se han diseñado como cuatro nuevas glorietas, además de mantener la glorieta existente de acceso a El Rocío en el kilómetro 22,9.

Por otra parte, el tráfico se controlará telemáticamente mediante señalización luminosa en pórticos y calzada. La vía tendría una calzada con tres carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y dos arcenes de metro y medio. La solución adoptada para esta carretera ha sido especialmente respetuosa con el medio ambiente dado el entorno por el que discurre.

De hecho, el proyecto de tercer carril de la A-483 ha sido sometido a una tramitación ambiental preceptiva, que ha obtenido un informe favorable de carácter vinculante de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva sobre la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. La actuación, además, casa con las líneas estratégicas del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), que apuesta por el desarrollo de infraestructuras sostenibles e intermodales entre las que se encuentra la construcción de plataformas reservadas de transporte público.

La carretera A-483 pertenece a la red intercomarcal de la Red Autonómica de la Red de Carreteras de Andalucía y tiene una longitud aproximada de 41 kilómetros. Su origen se encuentra en el enlace con la A-49 a la altura de Bollullos del Condado y su fin en la intersección con la carretera A-494 en Matalascañas.

Los primeros 14 kilómetros de esta carretera son autovía y, a partir de ese punto hasta el final, la carretera presenta dos tramos de carretera convencional y un tramo de autovía (variante de El Rocío). La Intensidad Media Diaria es elevada presentando puntas acusadas en época estival y durante la celebración de la romería del Rocío.