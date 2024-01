El Ayuntamiento entrega las distinciones por el Día de Huelva y señala que la capital "mira al futuro con ambición"

HUELVA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro ha acogido el acto del Día de Huelva, con la entrega de distinciones y honores con los que la ciudad reconoce a sus hijos más ilustres, así como aquellos que sin haber nacido en la tierra han mostrado por ella un "compromiso" que "les hace merecedores de ser reconocidos como adoptivos", donde la alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado que "Huelva mira al futuro con ambición desde el orgullo por su pasado".

Así, se ha concedido el título de Hijo Predilecto a Alfonso Aramburu, Hijos Predilectos a Juan Antonio Pérez Mercader e Ignacio Álvarez-Ossorio, así como las Medallas de Huelva para reconocer a Fernando Vergel, Antonio Aguado, Banco de Alimentos, María Leandro, Hermandad de los Estudiantes, Juan Manuel Campos, Perlita de Huelva, José Luis García-Palacios, a la Virgen del Rocío y a Gabitel.

Respecto a las nuevas incorporaciones al callejero de la ciudad, este año están dedicadas a Mi Princesa Rett Ariadna, José María Segovia, Autismo Ánsares, Las Niñas de la Manola y Jarcha.

Miranda, ha dedicado su intervención "a la ciudad y a su gente", destacando que "la ciudad de Huelva, es una ciudad milenaria. El origen de todo. La ciudad más antigua de occidente. La que nos enamora cada día. Llena de onubenses responsables y comprometidos con su tierra". "El origen, el presente, el futuro. Seguiremos haciendo historia', ha dicho la alcaldesa.

"Todos los galardonados se dejan el alma y su vida, cada día por defender a Huelva por encima de todo. Y les prometo que eso es lo que va a hacer esta alcaldesa y su equipo de Gobierno en este Ayuntamiento, al que acabamos de llegar, gracias al apoyo de la mayoría de los onubenses, y donde no vamos a dejar de trabajar para seguir haciendo historia".

La alcaldesa ha repasado los "principales hitos" de sus primeros meses de Gobierno, un tiempo en el que "junto a la Diputación de Huelva, tenemos retos ilusionantes, como la rehabilitación del antiguo Colegio de Ferroviarios o el edificio de la antigua Renfe". Los proyectos en marcha van "a cambiar barrios como Viaplana, Isla Chica, o Las Colonias.

"Pretendemos siempre transformar la ciudad en consenso con los vecinos, que conocen de primera mano las necesidades de sus calles y barrios. En el antiguo mercado del Carmen, haremos una nueva plaza pública con aparcamientos subterráneos", ha dicho antes de añadir que Huelva tiene "un futuro ilusionante por delante".

El discurso ha tenido un espacio para la reivindicación de las infraestructuras "que la ciudad necesita para su progreso", en el que Miranda ha señalado que "debemos unirnos para reclamar lo que a Huelva le corresponde. Ni más ni menos. Ferrocarriles de calidad, así como la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla lo antes posible".

MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS

Alfonso Aramburu no ha podido recoger su distinción como Hijo Predilecto por su estado de salud. De él ha dicho la alcaldesa que "la ciudad necesita muchos referentes como él para seguir creciendo con identidad propia". "No hay elemento o emblema de esta ciudad que no haya sido pintado en un folio, en un plato o en una servilleta, por un carboncillo de Alfonso Aramburu, demostrando su arte en tan solo unos segundos", al tiempo que ha destacado que "su corazón, es tan grande como su arte".

A Juan Pérez Mercader, orgulloso hijo adoptivo, lo ha definido como "el mejor ejemplo de aquél dicho que dice que quien llega a Huelva se enamora y no se va nunca, su corazón siempre se queda aquí, en este rincón del sur del sur. Y es que estamos hablando de uno de los más prestigiosos científicos del país: Profesor de la Universidad de Harvard, Fundador del Centro de Astrobiología, asociado a la NASA y uno de los mayores investigadores del planeta Marte".

A pesar de todo ello, "Juan es de esos que sigue soñando con volver a asomarse a la azotea de la casa donde vivió en Huelva, donde miraba las estrellas, aquellas que ya estudiaba. O sigue anhelando desde Estados Unidos, nuestros atardeceres junto a la ría y el Muelle de la Rio Tinto".

Miranda ha subrayado también que Huelva es "una ciudad con pasado y también con mucho presente" a la que "llegaban civilizaciones por barco para traer riqueza y prosperidad hasta la capital y ha destacado que, en este contexto, es "esencial" el trabajo de Ignacio Álvarez-Ossorio, nombrado hijo adoptivo.

El papel "clave" de los empresarios en el desarrollo ha estado perfectamente representado por la medalla a José Luis García-Palacios Álvarez, hoy reconocido por su ciudad, por ser un empresario con talento, tolerante y capaz atraer inversión, riqueza y empleo". También se ha referido a Gabitel compañía que desde Huelva "se ha convertido en una de las mejores del sector: con sede en Huelva y delegación en Sevilla; con cerca de 200 trabajadores en la actualidad".

Miranda se ha emocionado para hablar de María Leandro, "una onubense, de las que luchan como pocas mujeres lo han hecho en la historia de esta ciudad, para superarse día a día y conseguir ser campeona de Andalucía, de España o de Europa. Nunca tuvo obstáculos, para convertirse en una deportista de élite. María es sinónimo de coraje, corazón y lucha".

"Entre los onubenses reconocidos "tenemos profesionales, que han llevado la Abogacía o la Medicina hasta altas cotas y referente en muchos rincones del país, ha dicho en referencia a Fernando Vergel y Antonio Aguado. Como prueba del compromiso social ha destacado el trabajo del Banco de Alimentos "ejemplo de solidaridad, de entrega, de corazón y lucha, como lo es también la Hermandad de los Estudiantes.

Al hablar de devociones, Miranda ha destacado que "Huelva es rociera. Una ciudad que con sus dos hermandades: Huelva y Emigrantes, ha sembrado la fe a la Virgen del Rocío a través de los años. Huelva es Cinta pero también es Rocío. Hoy, Almonte y Huelva, sellan su amor una vez más a través de esta Medalla, para llevar a la aldea más mágica del mundo el cariño de la capital a la Patrona de Almonte. Esa virgen que habita en el corazón de Doñana en esa marisma eterna, donde descansan ya tantos rocieros de Huelva".

Subida a las tablas del Gran Teatro, Perlita de Huelva ha protagonizado un emocionante reencuentro con los onubenses. "Hoy quisiera rendir el homenaje de una ciudad que está en deuda con esta artista. Y les adelanto, que me comprometo, como le trasladé a Perlita, a celebrar el homenaje que nunca tuvo en esta tierra", ha anunciado Pilar Miranda.

AGRADECIMIENTO DE LOS GALARDONADOS

El científico Juan Pérez Mercader ha sido el encargado de dirigirse a los asistentes en nombre de los hijos Predilecto y Adoptivos. Pérez Mercader ha manifestado "el inmenso honor que supone para los que no nacimos en Huelva, pero tuvimos la suerte de venir a vivir a esta hermosa ciudad, el ser reconocido como sus hijos adoptivos". En lo personal, el científico español asegurado que hoy se cumple un anhelo personal, "y es que a partir de ahora voy a poder contar al mundo con orgullo que soy onubense".

Pérez Mercader se ha acordado de su familia, "llegué siendo un niño al barrio de El Matadero junto a mis padres y mis hermanos, no conocíamos a nadie, pero en poco tiempo los onubenses nos acogieron y nos hicieron sentir en casa, y así me siento en Huelva desde entonces".

José Luis García-Palacios Álvarez ha tomado la palabra en representación de las medallas. Ha destacado que "siempre tuvo claro" cuando inició su carrera profesional que su prioridad era quedarse "para intentar ayudar a conseguir un mejor futuro de esta provincia con aquello que pudiera aportar: Nada tenía que buscar que no encontrara aquí. Nada encontraría fuera que Huelva no me diera".