El Ayuntamiento y la Federación Andaluza de Baloncesto impulsan el deporte y hábitos saludables con 'Huelva Deporte 360'

Imagen de la firma del acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de Huelva Deporte, y la delegación en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) han suscrito un acuerdo de patrocinio destinado a poner en marcha el programa 'Huelva Deporte 360', una iniciativa que reunirá durante el segundo semestre de 2026 un conjunto de actividades encaminadas a promocionar el deporte, fomentar hábitos de vida saludables y acercar el baloncesto a todos los sectores de la población.

El acuerdo ha sido firmado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Luis Pena, quienes han destacado la importancia de reforzar la colaboración entre las instituciones públicas y las entidades deportivas para seguir consolidando a Huelva como una ciudad comprometida con el deporte y la promoción de estilos de vida saludables, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

La alcaldesa ha señalado que "el deporte es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, especialmente de los más jóvenes. Este nuevo acuerdo nos permite seguir apoyando iniciativas que fomentan la práctica deportiva, la educación en valores y la vida saludable, además de llevar el deporte a la calle y a los centros educativos".

Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento, destacando que "nos permitirá ampliar el alcance de nuestras actividades y acercar el baloncesto a miles de personas, consolidando proyectos que ya cuentan con una gran aceptación y poniendo en marcha nuevas iniciativas de promoción deportiva".

Además, uno de los pilares del acuerdo será el Programa de Promoción del Baloncesto en la Escuela, que acercará esta disciplina a alumnos de 4º de Primaria de diez centros educativos de la capital, priorizando aquellos que no cuentan con escuelas de baloncesto.

Técnicos especializados de la Federación impartirán talleres de iniciación durante el horario lectivo y, una vez finalizada la actividad, el material deportivo empleado permanecerá en los colegios para dar continuidad al proyecto.

La iniciativa se completará con al menos tres jornadas de convivencia entre los centros participantes, cuyos gastos de organización y transporte serán asumidos por la Federación Andaluza de Baloncesto.

El convenio también permitirá reforzar el Torneo Huelva Deporte Mini, una cita ya consolidada en el calendario provincial que, tras más de una década de trayectoria, volverá a reunir a más de 300 jóvenes deportistas pertenecientes a entre 25 y 30 equipos de toda la provincia.

En el ámbito competitivo, la fase provincial del Campeonato de Andalucía 3x3 (CADEBA) pasará a denominarse 3x3 Huelva Deporte, reuniendo a equipos masculinos y femeninos de las categorías U13, U15 y U17, cuyos mejores clasificados obtendrán su plaza para el Campeonato de Andalucía.

Por otro lado, el acuerdo también contempla la organización de la Fiesta del Baloncesto 3x3, una gran jornada lúdica y gratuita que se celebrará en las Carpas de la Avenida de Andalucía.

El espacio contará con al menos seis pistas de juego en las que se desarrollarán partidos, concursos de tiro, pruebas de habilidad y actividades de animación dirigidas a familias, jóvenes y aficionados al baloncesto.

La programación se completará con el lanzamiento del podcast 'Huelva Deporte y Salud', un espacio quincenal de divulgación en el que profesionales de distintos ámbitos abordarán cuestiones relacionadas con la nutrición, la prevención de lesiones, la salud mental o la fisioterapia, acercando consejos sobre bienestar y actividad física a toda la ciudadanía.

Con este acuerdo, Huelva Deporte refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de transformación social, impulsando un programa que combina promoción deportiva, formación, salud y convivencia para consolidar a Huelva como una ciudad cada vez más activa, saludable y comprometida con el deporte base.