El Ayuntamiento de Huelva anuncia el cierre nocturno del Parque Zafra y del Parque Francisco Jiménez

Cartel con el horario del Parque Zafra de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, cerrará por las noches los parques Juan Ceada Infantes (Parque Zafra) y Francisco Jiménez, a partir del 23 de julio, por lo que no se permitirá el acceso fuera del horario establecido.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, ha señalado que "con esta medida atendemos una demanda de los residentes de la zona y unificamos la gestión de estos espacios con una regulación que ya se aplica en el Parque Moret". Asimismo, ha destacado que este cierre nocturno "ayuda a la conservación de estos espacios y garantiza una mejor convivencia".

Los horarios de apertura y cierre de ambos parques se estructurarán en dos temporadas a lo largo del año. Durante la temporada de verano, del 1 de abril al 31 de octubre, los recintos permanecerán abiertos de 7,00 a 23,00 horas. Por su parte, el horario de invierno, que comprende del 1 de noviembre al 31 de marzo, será de 8,00 a 21,00 horas, quedando prohibido el uso de estas instalaciones fuera de estas franjas.

Para asegurar el mantenimiento de los jardines y el disfrute de la ciudadanía, el Ayuntamiento recuerda que se aplicará una normativa estricta basada en las ordenanzas municipales. Entre las principales pautas, los usuarios deberán llevar a los perros siempre con correa y recoger de forma obligatoria sus excrementos. Asimismo, queda prohibido circular en bicicleta por las zonas ajardinadas y no habilitadas a tal efecto, así como arrojar basura al suelo. La ciudadanía también deberá respetar el mobiliario urbano, como bancos y otros elementos de las instalaciones.

Castro ha instado a los ciudadanos a respetar "unas reglas que garantizan el buen mantenimiento de los jardines y contribuyen al disfrute por parte de todos" y ha solicitado "la colaboración de los onubenses en el respeto de los horarios y las normas establecidas, agradeciendo de antemano su civismo para mejorar la convivencia vecinal".