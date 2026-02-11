El Ayuntamiento de Huelva apoya la Gala Benéfica del 62 aniversario de Aspapronias en el Gran Teatro

Presentación en el Ayuntamiento de Huelva de la gala por el 62 aniversario de Aspapronias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este miércoles la Gala Benéfica con motivo del 62 aniversario de Aspapronias, una cita solidaria que tendrá lugar el 19 de febrero, a las 20,00 horas, en el Gran Teatro de la capital, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor social que esta entidad desarrolla en la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, la teniente de alcalde de Familias, Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, acompañada por el director técnico de Aspapronias, Bartolomé Díaz, y la directora financiera y de Recursos Humanos, Salomé Ruiz, ha aprovechado para reconocer la trayectoria y el impacto de la entidad.

"Aspapronias lleva más de 62 años trabajando en Huelva por la integración, la atención y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, desarrollando una labor imprescindible que como Ayuntamiento queremos seguir respaldando", ha subrayado.

Además, De Mora ha destacado que Aspapronias atiende actualmente a más de 150 personas de manera directa, "a través de recursos tan importantes como sus centros de día ocupacionales, su centro para grandes dependientes, su colegio de educación especial y su residencia de adultos, además de otros programas esenciales que la entidad financia con gran esfuerzo propio".

Asimismo, ha recordado el compromiso municipal con la entidad, señalando que el Ayuntamiento de Huelva "mantiene un convenio anual de colaboración con Aspapronias y trabaja junto a la entidad en iniciativas que fomentan la inclusión y la participación social, como la feria inclusiva de primavera, el programa 'Un baño sin barreras' en colaboración con Cruz Roja, o el reciente mercadillo solidario organizado junto al Consejo Local de la Discapacidad".

En este contexto, De Mora ha reafirmado que "el Ayuntamiento se pone a disposición de Aspapronias, cediendo el Gran Teatro de Huelva para la celebración de esta gala y ofreciendo todo el apoyo necesario para contribuir al éxito de esta causa solidaria".

Por su parte, Bartolomé Díaz, encargado de aportar todos los detalles de la gala, ha agradecido "la colaboración constante de empresas e instituciones onubenses para poder desarrollar proyectos que tienen el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias".

Bajo el lema 'Unidos por una buena causa', el Ayuntamiento de Huelva y Aspapronias hacen un llamamiento a la solidaridad de toda la ciudadanía para respaldar esta gala benéfica, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a apoyar la labor de la entidad.

UNA GALA SOLIDARIA CON TALENTO ONUBENSE

La Gala Benéfica contará con la participación altruista de artistas de la ciudad, que han querido sumarse de forma desinteresada a esta iniciativa solidaria. El programa incluye las actuaciones del Conservatorio de Música, Virginia Gómez Prieto, Victoria Prieto, Gaspar de Holanda, Akrovistia, Carmen Molina, José Miguel Otero, Rocío Orta y Los Marismeños, entre otros.

Además, durante el evento se proyectarán vídeos que recorren la trayectoria de Aspapronias, mostrando su evolución y el impacto de su trabajo en la vida de las personas usuarias y sus familias. Tanto la teniente de alcalde, como el director de Aspapronias han agradecido expresamente "la generosidad del talento onubense, que una vez más se pone al servicio de la solidaridad, demostrando que la cultura puede ser también una herramienta de inclusión y compromiso social".

Las entradas tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse a través de la plataforma Momotickets. También, una hora antes del comienzo de la Gala estarán disponibles en las taquillas del Gran Teatro. Además, se ha habilitado una Fila Cero para aquellas personas que no puedan asistir, pero deseen colaborar con la causa, a través de Bizum al número 06744.

Desde el Ayuntamiento y Aspapronias se anima a la ciudadanía, empresas y colectivos a participar activamente en esta gala, ya sea asistiendo al evento o colaborando a través de la Fila Cero.

Aspapronias trabaja en Huelva desde 1964, atendiendo actualmente de manera directa a más de 150 personas. La entidad cuenta con tres centros de día ocupacionales, un centro de día para grandes dependientes, un colegio de educación especial y una residencia de adultos. Aunque la mayoría de estos recursos son concertados con la Junta de Andalucía, Aspapronias desarrolla también programas y servicios no concertados, como el Club de Ocio o un piso de entrenamiento para la vida independiente, que requieren financiación propia y que resultan fundamentales para la inclusión social y la autonomía personal.