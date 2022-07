Ayuntamiento de Huelva ayuda 10 comunidades de vecinos con casi 400.000 euros para completar instalación de ascensores

HUELVA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Viviendas, ha concedido subvenciones por valor de casi 400.000 euros a 10 comunidades de vecinos de la capital para completar las ayudas recibidas por la Junta de Andalucía para la instalación de ascensores.

El alcalde, Gabriel Cruz, ha destacado a través de un comunicado que se trata de "colaborar con un programa de ayudas ya habilitado por la administración autonómica para atender la necesidad de una serie de comunidades de propietarios y propietarias con graves problemas de accesibilidad y limitaciones económicas, para que puedan instalar ascensores en sus bloques de viviendas".

Cruz ha apuntado que la Junta subvenciona parte del coste de la instalación y "el Ayuntamiento pone el resto hasta completar el gasto total". Además, al tratarse de una actuación de eliminación de barreras arquitectónicas, "desde el Ayuntamiento bonificamos el 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)".

Para el primer edil, esta medida tiene "una importancia prioritaria, porque lo primero que da sentido a nuestra acción de Gobierno es trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas de esta ciudad". "Estas actuaciones son esenciales porque no podemos consentir que vecinos de Huelva no puedan acceder a sus viviendas en condiciones dignas, habiendo, además, personas mayores que si no cuentan con estos ascensores acaban absolutamente aisladas", ha añadido.

Las diez comunidades beneficiarias de estas ayudas municipales y que actualmente tienen en marcha las obras de la instalación de sus ascensores son: Antonio Rengel 23 y 25, Tres Carabelas 29, Rubén Darío Bloque 4, Polígono de San Sebastián 89, Juan Ramón Jiménez 4, Diego Morón 10 y 12, Pasaje El Greco 5 y Plaza de Estados Unidos 6. Por otro lado, el Consistorio ha aumentado estas ayudas en los presupuestos de 2022 alcanzando la cifra de 470.000 euros.

Estas subvenciones se enmarcan en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, así como del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, concretamente su Capítulo V.