El Ayuntamiento de Huelva celebra este viernes el Pleno de los Presupuestos de 2027, que ascienden a 217,18 millones

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva celebra este viernes el Pleno para aprobar el proyecto de Presupuestos Municipales para 2027, que asciende a algo más de 217,1 millones de euros y que recogen los recursos "necesarios" para "garantizar el funcionamiento de los servicios municipales, atender las necesidades de la ciudadanía y desarrollar nuevas actuaciones en la capital".

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha expresado este jueves su "confianza" en que el Pleno apruebe el proyecto de Presupuesto Municipal para 2027. De salir adelante, será el cuarto presupuesto de la legislatura que el equipo de Gobierno de Pilar Miranda consigue aprobar en el ejercicio anterior a su entrada en vigor, con el objetivo de que las cuentas estén operativas desde el próximo 1 de enero.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Huelva se convertirá así en "la primera capital de provincia andaluza en aprobar sus presupuestos para el próximo ejercicio".

En una rueda de prensa previa al debate plenario, Muñoz ha subrayado este jueves que van "cuatro años y cuatro presupuestos, todos aprobados en tiempo y forma para que entren en vigor en enero del año siguiente" un dato que, a su juicio, "debe ser un objetivo de cualquier equipo de Gobierno y algo que hay que valorar, se esté o no de acuerdo con el presupuesto que se plantea".

El responsable municipal de Economía y Hacienda ha insistido en que disponer de las cuentas aprobadas antes de comenzar el ejercicio "no es una cuestión meramente administrativa, sino una responsabilidad con los ciudadanos y con quienes tienen que prestar los servicios municipales".

En este sentido, ha explicado que contar con un presupuesto desde el primer día del año permite tramitar, contratar, ejecutar y controlar la gestión económica, además de rendir cuentas posteriormente ante la ciudadanía y el propio Pleno.

Muñoz ha agradecido expresamente el trabajo de los empleados municipales y de las empresas municipales que han participado en la elaboración del documento, así como la colaboración de los integrantes del equipo de Gobierno y la confianza de la alcaldesa, Pilar Miranda, para asumir un año más la responsabilidad de coordinar la elaboración de las cuentas.

El teniente de alcalde ha contrapuesto este calendario con el del último presupuesto del anterior mandato, correspondiente a 2023, cuya publicación se produjo en mayo de ese año y que no entró en vigor hasta el segundo semestre, contraponiendo una nueva forma de trabajar que asegura "permite planificar y tener una hoja de ruta desde el primer día, frente a lo que supone no disponer de presupuesto".

Como ejemplo de las consecuencias prácticas de esta planificación, Muñoz ha recordado que durante los dos últimos años el Ayuntamiento ha destinado más de 12 millones de euros a mejoras en barrios, calles y plazas. Unas actuaciones que, según ha explicado, tienen su origen en "la capacidad de organizar los recursos municipales y ejecutar las inversiones previstas".

APORTACIONES DE OTROS PARTIDOS

En relación con el debate presupuestario de este viernes, el responsable municipal ha agradecido las aportaciones realizadas por los grupos de Vox y Con Andalucía mediante sus respectivas enmiendas parciales.

En este sentido ha asegurado que "el Ayuntamiento está estudiando estas propuestas y espera disponer de los informes de la Intervención Municipal y de la Jefatura de Planificación Presupuestaria para determinar su viabilidad jurídica y económica antes de fijar su posición en el Pleno".

De esta forma ha señalado que su disposición es "abierta, como lo ha sido en años anteriores". "Creemos que las aportaciones de todos pueden mejorar la vida de los onubenses y, vengan de donde vengan, van a ser tenidas en cuenta", ha comentado, tras lo que ha señalado que el equipo de Gobierno estudiará e incorporará aquellas propuestas que "resulten viables y compatibles" con el proyecto de ciudad.

Por el contrario, Francisco Muñoz ha lamentado que el PSOE haya optado por presentar una enmienda a la totalidad "sin acompañarla de una alternativa presupuestaria concreta y cuantificada", apuntando que echan en falta "una distribución alternativa de los recursos sobre la que poder trabajar". "Los demás grupos han señalado qué cambiarían y cómo lo financiarían, y eso permite debatir y buscar acuerdos mientras que el PSOE ha preferido no trabajar", ha criticado.

Finalmente, el teniente de alcalde ha reiterado que el propósito del equipo de Gobierno es conseguir la aprobación del presupuesto para completar posteriormente los trámites necesarios y garantizar su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

INCREMENTO DE RECURSOS EN ÁREAS

Durante su presentación el pasado 5 de noviembre, la alcaldesa (PP) puso el acento en el incremento de recursos destinado a áreas como Servicios Sociales, Infraestructuras y Servicios Públicos, Cultura y Patrimonio y Deportes, así como en las actuaciones previstas en materia de asfaltado, espacios públicos, instalaciones deportivas, vivienda y recuperación del patrimonio.

Por su parte, Muñoz destacó que los capítulos de personal y bienes corrientes y servicios experimentan conjuntamente un incremento "cercano a los 13 millones de euros".

En concreto, los gastos de personal ascienden a 72,85 millones de euros, frente a los 68,27 millones del presupuesto inicial de 2026, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzan los 94,86 millones, frente a los 86,46 millones del ejercicio anterior.

Muñoz subrayó también la incorporación presupuestaria de 17 nuevas plazas de Policía Local, además de otras plazas destinadas a reforzar distintos servicios municipales, así como que Emtusa contará con un presupuesto propio de 13,86 millones de euros, frente a los 13,03 millones de 2026, y que el Ayuntamiento contempla transferencias por importe de 10,27 millones para contribuir a la financiación del transporte público urbano.

Finalmente, anunció que el presupuesto de 2027 contempla aproximadamente 13,74 millones de euros destinados a amortización de deuda, frente a los 13,11 millones de 2026, recordando que "son compromisos económicos que hay que atender y que forman parte de la planificación financiera municipal".

El área de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos contará con 32,47 millones de euros, "un 20,18% más que en el presupuesto inicial de 2026". Por su parte, Infraestructuras y Servicios Públicos dispondrá de 45,42 millones de euros, 2,43 millones más que en 2026, mientras que Urbanismo y Medio Ambiente contará con 17,81 millones de euros.

En Cultura y Patrimonio Arqueológico, el presupuesto asciende a 8,61 millones de euros, casi un millón más que en 2026, así como Deportes, Salud y Consumo dispondrá de 6,77 millones de euros, "casi 600.000 euros más que el año anterior" y Seguridad Ciudadana aumenta hasta los 2,32 millones de euros.

También aumentan respecto al presupuesto inicial de 2026 otras áreas municipales, como Economía y Hacienda, con 21,81 millones de euros; Participación Ciudadana, con 565.600 euros; y Movilidad y Educación, con algo más de dos millones. Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad contará con 218.500 euros.

Por su parte, Presidencia y Relaciones Institucionales dispondrá de 1,57 millones; Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, de 3,31 millones; y Turismo y Comercio, de 1,38 millones de euros.

En términos globales, el presupuesto recoge 94,86 millones de euros en gastos corrientes en bienes y servicios; 72,85 millones en gastos de personal; 17,34 millones en transferencias corrientes y 14,22 millones en inversiones reales, además de los recursos destinados al resto de capítulos presupuestarios y al cumplimiento de las obligaciones municipales.