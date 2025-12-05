El Ayuntamiento de Huelva clausura los 'Talleres de Parentalidad Positiva' en los que han participado 200 personas

Clausura de los 'Talleres de Parentalidad Positiva' del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de la capital, Adela de mora, han clausurado esta semana el programa de 'Talleres de Parentalidad Positiva' con la intención de "continuar actualizando contenidos y metodología para la próxima edición, tras el éxito de las mejoras implantadas este año".

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, Pilar Miranda ha mostrado su satisfacción por "la respuesta y el respaldo de las familias participantes en unos talleres estrenados este año, ofreciéndolos por primera vez; aunque en realidad sean una actualización de las tradicionales Escuelas de Padres, puestos en marcha hace más de 25 años, pero que han ido evolucionando, como la sociedad, para adaptarse a las nuevas realidades y valores".

De las 'Escuelas de Familia' se pasó a los 'Encuentros de Familias' y ahora son 'Talleres de Parentalidad Positiva' "para promover un modelo de crianza asentado en vínculos afectivos sanos, protectores y estables". En esta línea, se han actualizado los contenidos, "pero también las dinámicas, apostando por sesiones más prácticas, donde las experiencias y vivencias de cada familia, son las protagonistas como base para aprender entre todos".

Además, la alcaldesa ha puesto en valor la figura del profesional encargado de los talleres, Pedro Escobar, psicólogo especializado en parentalidad positiva y en formación a familias. Todo ello, se ha traducido en "un éxito de convocatoria", con la participación de casi 200 familias en las seis propuestas ofrecidas en los Centros Municipales de La Orden, Marismas del Odiel y la Gota de Leche, en el primer semestre del año y en Los Rosales, Lazareto y Torrejón, a finales.

La alcaldesa ha insistido en agradecer la colaboración de los Centros de Salud y los Centros de Enseñanza y sus Ampas en cada distrito, la Fampa, además de Cruz Roja y la Asociación Olontense Contra la Droga, "nuestros más firmes aliados" para el desarrollo de un programa que mantiene el objetivo de "ayudar a las madres y padres de Huelva a mejorar la dinámica familiar, ofreciendo un espacio para el intercambio de experiencias y reflexión y proporcionando herramientas prácticas para que mejoren las estrategias educativas y fortalezcan los vínculos afectivos".

Además, Pilar Miranda se ha mostrado convencida del "potencial preventivo insustituible de las familias, donde los padres y madres ejercen un papel fundamental como mediadores y educadores de salud, porque si nuestros hijos reciben una educación sólida, van a desarrollar una personalidad adecuada para relacionarse en positivo con su entorno y con los recursos para enfrentar el devenir de la vida".

CONTENIDOS

Cada uno de los talleres está integrado por seis sesiones, donde se ofrecen pautas educativas para mejorar la relación con los hijos; adaptar las pautas a cada situación familiar practicando las estrategias de las sesiones; reflexionar sobre las propias estrategias parentales; compartir experiencias como padres y madres; y aprender entre todos.

Por sesión, los contenidos son: 1. La Parentalidad Positiva y la Motivación para el Cambio; 2. Como ajustar nuestras expectativas atendiendo a las necesidades y características del niño/a en función de su edad; 3. Cómo Conseguir y Mantener Relaciones Seguras y Sanas; 4. Comunicación asertiva, escucha activa y empatía; Claves para el Uso Adecuado de las tecnologías en la Relación, Comunicación e Información. Como Implantar un pacto; 5. Educación Emocional. Expresión de sentimientos y emociones; y 6. Prevención y Fomento de Hábitos Saludables.

Además, como temas transversales se abordan aspectos como el control de la ira, Salud Mental-TDAH, Bullying en Redes, acoso escolar, violencia filoparental y problemas con los juegos de azar. Como metodología se apuesta por dinámicas que potencian los aprendizajes experienciales y vivenciales.

Además, al final de cada sesión se proponen prácticas para desarrollar en casa en función de la edad de los menores y lecturas, películas y actividades de interés para las familias. Durante las sesiones, se ofrece servicio de ludoteca, a cargo de Cruz Roja Juventud, de carácter optativo, para hijos de los participantes con la intención de facilitar la asistencia al taller, reforzando con los menores los contenidos de cada sesión para ofrecer una formación integral a toda la familia.