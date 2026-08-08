Ayuntamiento de Huelva y el Consejo de Hermandades y Cofradías refuerzan su colaboración para impulsar la Semana Santa

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de seguir estrechando la relación entre el Consistorio y el mundo cofrade onubense y reforzar el apoyo municipal a la Semana Santa y a las distintas iniciativas que desarrolla el Consejo a lo largo del año.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de un acuerdo que pone de manifiesto la importancia de una celebración que forma parte de la identidad y de las tradiciones de Huelva y que, además de su dimensión cultural y religiosa, tiene una importante vertiente social y patrimonial.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha querido destacar durante la firma "el enorme trabajo que realizan nuestras hermandades durante todo el año y que muchas veces no se ve, pero que es fundamental para nuestra ciudad".

En este sentido, ha agradecido especialmente su labor "cuidando y conservando nuestro patrimonio, manteniendo vivas nuestras tradiciones y transmitiéndolas a las nuevas generaciones", así como el compromiso social de las cofradías onubenses.

En este sentido, Pilar Miranda ha recordado que "detrás de cada hermandad hay también una importante labor de ayuda a quienes más lo necesitan, con obras sociales con las que se acompaña y se ayuda a muchas familias onubenses".

Asimismo, la primera edil ha subrayado que "la Semana Santa de Huelva crece cada año porque hay muchas personas que trabajan y se implican para que así sea", destacando el compromiso de los hermanos y cofrades y del propio Consejo.

"Desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado, apoyarles y seguir trabajando juntos para que nuestra Semana Santa siga creciendo, pero también para reconocer todo lo que las hermandades aportan a Huelva durante los 365 días del año", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, ha agradecido al Ayuntamiento "su compromiso y su disposición permanente para colaborar con el mundo cofrade" y ha puesto en valor la importancia de contar con una institución municipal "que entiende que la Semana Santa es mucho más que unos días en la calle".

En este sentido, ha destacado que el convenio permite seguir avanzando "desde la colaboración y la coordinación, sumando esfuerzos para que nuestras hermandades puedan desarrollar su labor y para que la Semana Santa de Huelva continúe creciendo y proyectándose".

El convenio firmado contempla la colaboración del Ayuntamiento en cuestiones organizativas, logísticas y de apoyo institucional para el desarrollo de la Semana Santa, así como para otras actividades que el Consejo de Hermandades y Cofradías impulsa a lo largo del año.