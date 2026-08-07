Ayuntamiento de Huelva destaca "buena acogida" del concurso para el logo del 150 Aniversario con "más de 50 proyectos"

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha señalado este viernes que "no entiende" la "polémica" y críticas de IU sobre concurso convocado por el Ayuntamiento de Huelva para seleccionar el logotipo conmemorativo del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad ya que, indica, ha tenido "muy buena acogida con más de 50 proyectos".

Así lo ha manifestado en referencia a la crítica realizada por parte de IU Huelva, que ha lamentado las "condiciones abusivas y perjudiciales para los profesionales del diseño gráfico" porque se establece un premio de 3.000 euros más IVA --3.630 euros en total-- que "incluye no solo la idea seleccionada, sino también el desarrollo técnico de toda la identidad gráfica, la construcción definitiva del logotipo, la entrega de los archivos editables y vectoriales y la realización de numerosas adaptaciones para soportes digitales, impresos y publicitarios".

Entre otras cuestiones, el coordinador provincial de IU en Huelva, Marcos Toti, ha criticado que el Ayuntamiento de Huelva "quiere despachar con un único pago de 3.000 euros, a la Diputación Provincial de Huelva le costó más de 18.000 euros cuando encargó el rediseño de su imagen corporativa, presentado en octubre de 2023", así como que el concurso permite participar a personas físicas y jurídicas españolas o extranjeras, "sin introducir ningún criterio relacionado con la vinculación profesional con Huelva o con la contribución del proyecto a la economía local".

Ante ello, desde el Ayuntamiento de Huelva han indicado que las bases del concurso se han hecho "con la intención de que prevalezca la igualdad de oportunidades".

Asimismo, señala que "no es comparable equiparar el diseño de un logo con toda una propuesta de nueva imagen corporativa, más de un ente como Diputación, con unas dimensiones mayores", lo que, subraya, "supone un trabajo más complejo, más adaptaciones, etc".