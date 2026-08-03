El Ayuntamiento de Huelva garantiza la accesibilidad universal a la Casa Colón con nuevas mejoras en el auditorio

Imagen de las obras de la Casa Colón. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado la Casa Colón para supervisar las obras ya finalizadas de señalización y mejora de la accesibilidad en los espacios exteriores e interiores del auditorio, una actuación que refuerza el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades y con la creación de una ciudad más inclusiva y accesible para todas las personas.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado que "hoy venimos a comprobar una actuación que quizá no sea la más vistosa de todas las que hemos realizado en la Casa Colón, pero sí una de las más importantes, porque un edificio público solo cumple plenamente su función cuando todas las personas pueden disfrutarlo en igualdad de condiciones", tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Miranda ha enmarcado que el Ayuntamiento ha realizado en los últimos años una importante inversión para recuperar y poner en valor uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, con la rehabilitación integral de la Casa Grande y la modernización del auditorio, "pero entendíamos que esta transformación no estaría completa si no garantizábamos una accesibilidad universal y real", ha señalado.

En este sentido, la primera edil ha subrayado que las nuevas actuaciones permiten "eliminar barreras, mejorar los recorridos y los accesos, reforzar la señalización y facilitar que cualquier persona pueda acceder, desplazarse y participar en las actividades que aquí se celebran con autonomía, seguridad y comodidad".

Así ha declarado que "la accesibilidad no es un complemento ni una cuestión secundaria; es una cuestión de igualdad de oportunidades y de justicia. Queremos una Huelva donde nadie encuentre obstáculos para disfrutar de los servicios públicos y donde todos los ciudadanos puedan participar plenamente de la vida cultural, social y económica de la ciudad", ha afirmado.

En este contexto, la alcaldesa ha vinculado además esta actuación con la elaboración del Plan Integral de Accesibilidad Universal de Huelva, una iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende incorporar la accesibilidad como un eje transversal de la acción municipal asegurando que "no queremos actuaciones aisladas, sino que la accesibilidad esté presente en cada proyecto, en cada obra y en cada decisión que tomemos como Ayuntamiento y por eso, estamos trabajando en una hoja de ruta que nos permita avanzar hacia una ciudad más inclusiva, más igualitaria y pensada para todas las personas", ha explicado.

Finalmente, Miranda ha destacado que estas mejoras contribuyen a seguir ampliando las posibilidades del Palacio de Congresos de la Casa Colón, dotándolo de instalaciones más modernas, funcionales y confortables, anunciando que el objetivo es "continuar mejorando el servicio y las prestaciones de este espacio para que pueda acoger todo tipo de congresos, encuentros, espectáculos y grandes eventos con las máximas garantías y comodidad para los asistentes", ha añadido.

UNA ACTUACIÓN PARA ELIMINAR BARRERAS

El proyecto de señalización y mejora de la accesibilidad en los espacios exteriores e interiores del auditorio ha contado con una inversión de 227.180 euros, financiada en gran parte mediante una subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, Pirep.

La actuación ha permitido adaptar las instalaciones a los requerimientos funcionales y normativos actuales, subsanando algunas de las carencias derivadas de la antigüedad del edificio, construido en una época en la que no se contemplaban las actuales condiciones de accesibilidad en los recorridos exteriores e interiores, los accesos o la reserva de espacios para personas con discapacidad.

Entre las principales mejoras se encuentra la creación de un itinerario accesible desde el exterior hasta el auditorio, atravesando los distintos espacios interiores del edificio; la adecuación del acceso al escenario para personas con movilidad reducida; la mejora de las reservas de asientos y plazas accesibles; la reforma del aseo adaptado existente para adecuarlo a las nuevas exigencias normativas y la incorporación de una señalización más completa de los distintos itinerarios.

Estas actuaciones permiten mejorar la autonomía, la seguridad y la comodidad de las personas usuarias, garantizando que puedan acceder y disfrutar de las actividades culturales, congresuales y sociales que se desarrollan en la Casa Colón en condiciones de igualdad.

UNA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LA CASA COLÓN

La mejora de la accesibilidad del auditorio se suma al conjunto de actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento para recuperar, modernizar y poner en valor la Casa Colón, tanto en la Casa Grande como en el Palacio de Congresos.

La reciente rehabilitación integral de la Casa Grande ha supuesto una inversión de 1.810.072 euros y ha permitido conservar y recuperar el valor histórico y arquitectónico del edificio, adaptándolo al mismo tiempo a las necesidades del siglo XXI mediante mejoras en eficiencia energética, sostenibilidad, accesibilidad y digitalización.

La actuación ha incluido la rehabilitación de la envolvente, la restauración de ventanas, pórticos y otros elementos patrimoniales, la renovación de los sistemas de climatización e iluminación, la modernización de las instalaciones eléctricas, la adecuación del Salón de Chimeneas como espacio polivalente y la creación de nuevos espacios destinados a la promoción turística, la actividad cultural y la celebración de eventos.

Por su parte, el auditorio fue objeto de una importante reforma integral que permitió modernizar sus instalaciones y mejorar sus prestaciones, con actuaciones en el escenario, el pavimento, las cabinas de iluminación y sonido, los camerinos, las butacas, los pasillos y los accesos, además de la mejora de las salas anexas y otros espacios del complejo.

Con estas nuevas obras de accesibilidad, el Ayuntamiento completa y refuerza la modernización de un edificio histórico que mantiene intacto su valor patrimonial y sentimental, pero que avanza para ofrecer unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales y abiertas a toda la ciudadanía.

La alcaldesa ha concluido asegurando que "la mejor rehabilitación de un edificio histórico no es solo la que recupera su patrimonio, sino también la que lo abre a toda la ciudadanía. Queremos que la Casa Colón siga siendo un referente por su historia y por su futuro, un edificio recuperado para todos, donde la accesibilidad deje de ser una excepción para convertirse en una garantía".