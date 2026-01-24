El Ayuntamiento de Huelva impulsa un curso de formación para voluntarios de Protección Civil

Imagen de agentes de Protección Civil de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, en apoyo de la Junta de Andalucía, ha anunciado la apertura de la convocatoria de un Curso de Formación Básica para el Voluntariado de Protección Civil, una acción formativa dirigida a "reforzar la preparación, seguridad y eficacia" de las personas que integran o desean integrarse en las agrupaciones de Protección Civil, un servicio "esencial para la seguridad y la atención a la ciudadanía".

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno, ha subrayado en una nota la importancia de esta iniciativa destacando que "los voluntarios de Protección Civil representan uno de los mayores ejemplos de compromiso cívico y solidaridad con nuestra ciudad, dedicando su tiempo y esfuerzo de manera totalmente desinteresada para proteger a los demás".

En este sentido, ha querido agradecer y reconocer "la labor imprescindible que desarrollan a lo largo de todo el año, tanto en situaciones de emergencia como en eventos y actuaciones preventivas".

Moreno ha señalado que la formación "es una herramienta clave para seguir fortaleciendo el servicio de Protección Civil, dotando a los voluntarios de conocimientos, seguridad y confianza para desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta agrupación, invitando a los onubenses a formar parte de Protección Civil, "porque es una manera directa y valiosa de contribuir a la seguridad y el bienestar de Huelva".

Esta convocatoria, explica el edil, se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Huelva por "reforzar y modernizar" el Servicio de Protección Civil, destacando actuaciones como "el reciente nombramiento de Manuel Romero como nuevo Jefe de Protección Civil, la mejora y ampliación de los medios materiales, o con el impulso continuo a la formación y profesionalización del voluntariado".

DETALLES DE LA FORMACIÓN

Según ha detallado el Consistorio, el Curso de Formación Básica para el Voluntariado de Protección Civil de Andalucía tiene como objetivo principal proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes que constituyen la base del voluntariado, así como el aprendizaje de los procedimientos esenciales para colaborar en tareas de prevención, socorro y rehabilitación en situaciones de emergencia.

Entre los contenidos del curso se incluyen el conocimiento de la estructura y funcionamiento de la Protección Civil y los planes de emergencia; formación básica en primeros auxilios, salvamento y transporte de víctimas; actuación ante incendios y uso de equipos extintores; hábitos de seguridad y autoprotección; recursos psicológicos básicos para afrontar situaciones catastróficas; principios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones; y la coordinación con otros servicios de emergencia.

La formación se desarrollará en modalidad semipresencial, con una duración total de 45 horas lectivas, distribuidas en 32 horas online, que se impartirán del 2 de marzo al 6 de abril de 2026 a través de la plataforma de teleformación del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) y 13 horas presenciales de prácticas, que se realizarán entre el 18 de abril y el 16 de mayo de 2026, concentradas en un único fin de semana por provincia tras la superación de la fase online.

La convocatoria oferta un total de 800 plazas, dirigidas a personas mayores de edad vinculadas a agrupaciones de voluntarios de Protección Civil inscritas y actualizadas en el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las plazas se asignarán priorizando a las agrupaciones de nueva inscripción y a quienes no hayan realizado previamente este curso, y posteriormente por orden de entrada de solicitudes.

La inscripción deberá realizarse antes del 2 de febrero de 2026 a través del Portal del Alumno de la aplicación Atene@, mientras que las autorizaciones correspondientes deberán completarse antes del 20 de febrero de 2026.

Los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Huelva prestan al año más de 70.000 horas de servicio, interviniendo en situaciones de emergencia, fenómenos meteorológicos adversos, simulacros, planes de autoprotección y eventos multitudinarios, consolidándose como un pilar fundamental para la seguridad de la ciudad.