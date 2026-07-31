El Ayuntamiento de Huelva inicia la transformación del entorno de la calle Arquitecto Francisco Sedano Arce

Visita a las obras de la calle Arquitecto Francisco Sedano Arce de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado las obras que el Ayuntamiento ha iniciado en el entorno de la calle Arquitecto Francisco Sedano Arce, una actuación que cuenta con una inversión superior a los 300.000 euros y que permitirá mejorar la accesibilidad, la movilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos de la barriada Vicente Yáñez Pinzón.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención, que comenzó el pasado 6 de julio y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, se encuentra actualmente en su primera fase, con los trabajos de demolición y replanteo.

En este sentido, Pilar Miranda ha asegurado que "los compromisos se cumplen", porque "hace apenas unas semanas presentamos este proyecto a los vecinos y las obras ya están en marcha, avanzando según lo previsto".

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que "aunque todavía está en una primera fase y no se puede visualizar el resultado final, detrás de los trabajos hay una actuación muy importante para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos".

De esta forma, ha explicado que "no se trata solo de renovar una calle", sino de "mejorar los recorridos peatonales, facilitar el paso de los vehículos de emergencia, renovar las infraestructuras básicas y recuperar espacios para que sean más cómodos, funcionales y accesibles" porque se está actuando sobre "las necesidades reales que nos trasladan los vecinos y dando respuesta a una demanda histórica de la barriada".

Asimismo, la alcaldesa ha enmarcado esta actuación dentro del compromiso municipal con Vicente Yáñez Pinzón, asegurando que "este proyecto no es una intervención aislada, sino que forma parte de una planificación global que estamos desarrollando para mejorar los barrios y avanzar hacia una ciudad más accesible, más verde y con mejores servicios".

En este sentido, Miranda ha recordado que "precisamente comienza también el Plan Municipal de Asfaltado 2026, que incluye seis calles de esta barriada --Almonte, Cortelazor, Islas Columbretes, Obispo Díaz Bernal, Venezuela y Periodista Ángel Serradilla--, convirtiéndola en el barrio con mayor número de vías incluidas en el plan de este año".

La alcaldesa ha destacado que estas actuaciones se suman a las ejecutadas en 2025 en las calles Islas Malvinas, Vulcano y Puebla de Sanabria, así como a la renovación completa del acerado de la calle Isla Cristina realizada en 2024.

Además, la primera edil ha hecho referencia al proyecto de renaturalización de la avenida Ana María Jerez Cano, donde el Ayuntamiento ha habilitado un nuevo corredor verde con la incorporación de más de una veintena de árboles de gran porte, nuevas especies arbustivas y plantas tapizantes, explicando que se quiere "seguir ganando espacios verdes, aumentando la sombra y mejorando el confort térmico de los barrios", porque "la sostenibilidad y la calidad de vida deben avanzar de la mano".

Por otra parte, Miranda se ha referido a la preocupación existente en la zona por los episodios de inundaciones y ha asegurado que son "conscientes" de que se trata de "un punto especialmente sensible de la ciudad" y, por eso, ha asegurado que están actuando "con responsabilidad, planificación y una visión a largo plazo".

En este sentido, ha recordado el refuerzo de la estación de bombeo de la calle Isla Cristina, cuya capacidad se ha incrementado hasta los 4.800 litros por segundo, así como la próxima remodelación de la estación de bombeo de cabecera y el incremento de las labores preventivas de limpieza.

"También estamos impulsando actuaciones estratégicas para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante episodios de lluvias intensas, como la construcción de un colector de pluviales y un recinto de tormentas en el Ensanche Sur porque se trata de planificar, invertir y anticiparnos para reducir riesgos y ofrecer una mayor seguridad a los ciudadanos", ha indicado.

Finalmente, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso del equipo de Gobierno con la barriada, asegurando que seguirán trabajando "barrio a barrio, escuchando a los vecinos, atendiendo sus necesidades y convirtiendo sus demandas en proyectos y actuaciones concretas. "Este es el modelo de ciudad en el que creemos: un Ayuntamiento cercano, que planifica, que invierte y que cumple", ha concluido.

ACTUACIÓN

Las obras se desarrollan en el tramo inicial de la calle Arquitecto Francisco Sedano Arce, en la calle Río Odiel y en sus conexiones con las calles Santísimo Cristo del Amor, Francisco Jiménez Martín y Mazagón. La intervención cuenta con una inversión de algo más de 300.000 euros y abarca una superficie aproximada de 1.744 metros cuadrados.

El proyecto contempla la reordenación de los espacios existentes y la redefinición de los parterres lineales para mejorar los recorridos peatonales y facilitar el acceso de los vehículos de emergencia a los edificios. Además, se habilitará un nuevo paso de peatones en la calle Mazagón, junto al CEIP Tartesos. Asimismo, se renovarán las redes de alcantarillado y abastecimiento de agua, las canalizaciones del servicio eléctrico y de comunicaciones y las correspondientes acometidas domiciliarias.

La actuación incluirá también la instalación de nuevo mobiliario urbano, la mejora de las zonas ajardinadas mediante la incorporación de un sistema de riego automático y la renovación de 118 metros cuadrados de solería en el frente de la calle Mazagón, completando el perímetro de la manzana.

El objetivo es recuperar y modernizar unos espacios que presentaban elementos obsoletos y dificultades en materia de accesibilidad, mantenimiento y acceso para vehículos de emergencia, mejorando tanto los recorridos peatonales como las condiciones de seguridad y funcionalidad del entorno.

"MÁS INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA BARRIADA"

La actuación se suma a otros proyectos impulsados por el Ayuntamiento en Vicente Yáñez Pinzón y su entorno. Entre ellos se encuentra la renaturalización de la avenida Ana María Jerez Cano, donde se ha transformado la mediana central de una vía de más de 200 metros de longitud en un nuevo corredor verde.

El proyecto ha incluido la plantación de más de veinte árboles de gran porte, junto a diferentes especies arbustivas y plantas tapizantes, con el objetivo de aumentar la masa vegetal, generar sombra, mejorar el confort térmico y crear un espacio más saludable y agradable para los vecinos. La intervención se ha completado con la instalación de un sistema de riego automático por goteo que permitirá optimizar el consumo de agua.

A estas actuaciones se une el Plan Municipal de Asfaltado 2026, que ya ha comenzado e incluye las calles Almonte, Cortelazor, Islas Columbretes, Obispo Díaz Bernal, Venezuela y Periodista Ángel Serradilla. El pasado año, el Plan Municipal de Asfaltado 2025 permitió renovar las calzadas de las calles Islas Malvinas, Vulcano y Puebla de Sanabria, mientras que en 2024 el Ayuntamiento renovó completamente el acerado de la calle Isla Cristina, en el tramo comprendido entre las calles Andalucía y Mazagón, actuando sobre una superficie total de 720 metros cuadrados.