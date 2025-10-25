El Ayuntamiento de Huelva invita a los jóvenes a celebrar Halloween con un concierto de Comborock

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que el próximo 30 de octubre, a las 20,00 horas tendrá lugar la puesta de largo de los seis grupos que están participando actualmente en el programa formativo Comborock. Será un concierto temático, con el que el Consistorio invita a los jóvenes onubenses a celebrar Halloween en el Centro Municipal La Morana.

El director de la iniciativa, John Conde, ha explicado en una nota que será un concierto que incluirá los diferentes estilos que incluye el rock, empezando desde lo más suave, con canciones del pop rock de los 80 para terminar con las propuestas más potentes de Metal.

Además, Conde ha destacado un homenaje al recientemente fallecido Ozzy Osbourne, el vocalista de Black Sabbath, convertido en una leyenda del rock, desde sus inicios como "pionero" del Heavy Metal, en la década de 1970, hasta convertirse en "un fenómeno cultural y un visionario" que desafió todas las convenciones desde su faceta como 'Príncipe de las Tinieblas'.

En este sentido, el Consistorio ha indicado que se trata de una ocasión "inmejorable", en la que se invita a acudir disfrazados, para comprobar los progresos de los participantes en un programa formativo que este año ha incorporado al rock nuevos instrumentos como el saxofón, la flauta travesera o el violón.

'Comborock' es uno de los programas juveniles municipales más asentados al supone una formación musical impulsada por el Ayuntamiento que ofrece a los jóvenes de la ciudad la oportunidad de vivir una experiencia educativa de primer nivel.

Este curso, que comenzó a principios de septiembre, se prolongará durante seis meses hasta febrero de 2026, permitiendo a sus participantes aprender a trabajar en equipo dentro de un grupo musical, componer canciones propias, preparar repertorios y subirse al escenario para mostrar su talento ante el público.

Todo ello bajo la dirección del guitarrista y compositor onubense John Conde, referente indiscutible de este programa por su trayectoria profesional y su compromiso con el talento joven.

Las clases, que se desarrollarán tres días a la semana en horario de tarde en el Centro Municipal La Morana, están dirigidas a jóvenes con conocimientos previos de canto o de algún instrumento. La inscripción es gratuita y actualmente cuenta con 30 alumnos.

Para el Ayuntamiento de Huelva, un año más, 'Comborock' "no solo apuesta por la formación, sino también por una mayor proyección pública de sus participantes". Por ello, el programa incluye una completa agenda de conciertos que arrancan ahora con el 'Concierto Halloween' y continuará con el 'Christmas Rock' y el 'Carnaval Rock', con fechas aún por determinar.