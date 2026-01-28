El Ayuntamiento de Huelva pone en marcha nuevas lanzaderas de empleo para impulsar la inserción laboral en la ciudad

Archivo - Lanzadera de Empleo - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Santa María han puesto en marcha una nueva edición del programa de orientación laboral 'Hubs de Activación de la Empleabilidad', integrado por la 'Lanzadera de Empleo Activa', la 'Lanzadera de Empleo Despega' y la 'Lanzadera de Empleo Nómada', que se desarrollará entre los meses de enero y junio.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, desde la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico han trasladado que todavía quedan plazas disponibles para esta formación, en la que actualmente están participando cerca de 40 personas en situación de desempleo.

Se trata de mayores de 23 años que cuentan con diferentes niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachillerato y estudios universitarios), "que se reúnen en grupos heterogéneos y que cuentan con la guía y orientación de especialistas para actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo con las últimas tendencias del mercado laboral", ha explicado la teniente de alcaldesa, Adela de Mora.

En este sentido, la teniente de alcaldesa ha incidido en que los perfiles a los que está dirigida esta formación es "muy variado", ya que "hay quien busca su primer trabajo y también quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, que ahora demanda orientación laboral para actualizar su búsqueda de empleo en el entorno digital, aprender a manejar los principales portales de trabajo, optar a los puestos emergentes, mejorar el contacto con empresas diana y enfrentarse con éxito a una entrevista de trabajo".

De este modo, De Mora ha subrayado que el objetivo es "activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorando su empleabilidad con competencias transversales y las habilidades más demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes". Respecto a la formación hay que recordar que tienen un formato semipresencial y que todas ellas se desarrollan en horario de mañana, en sesiones en las que los participantes se reúnen en equipo para impulsar su inserción laboral con nuevas técnicas y herramientas para buscar empleo de forma efectiva.

Estas tres nuevas lanzaderas de empleo, para las que todavía quedan plazas disponibles, están destinadas a personas del territorio en situación de desempleo, mayores de 18 años.

Las personas interesadas deben completar el siguiente formulario online 'hubsempleabilidad.com/inscribete'; solicitando información a través del correo electrónico 'rramirez@santamarialareal.org' o en el teléfono 621 152 999. 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' está impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); y también la cofinanciación del Ayuntamiento de Huelva.