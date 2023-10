El Ayuntamiento de Huelva realiza inspecciones en locales de ocio nocturno para evitar sucesos como el de Murcia

HUELVA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, ha informado este viernes de que el Ayuntamiento de Huelva está realizando inspecciones en los locales de ocio nocturno de la capital y en el sector hostelero, en general, para "regular el sector" y otorgarle "seguridad jurídica", así como realizar las actualizaciones pertinentes en materia regulatoria de licencias y "dar seguridad y tranquilidad a todos los padres y a todos los jóvenes que van a los distintos locales".

Así lo ha manifestado Arias en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de Bareca, Rafael Acevedo, y por el jefe de la Policía Local de Huelva, Rafael Mora, donde el concejal ha subrayado que esto se hace "no solo por el último y desgraciado acontecimiento que ocurrió el pasado fin de semana en Murcia", sino que "ya el Ayuntamiento tenía establecido un plan de trabajo en base a la situación de regular el sector, porque los empresarios serios de esta ciudad necesitan seguridad jurídica, sobre todo de algunas cuestiones que no estaban Huelva funcionando bien".

Arias ha agradecido "la colaboración de los empresarios y su preocupación en este sentido" por "su implicación" porque "la misión" de Ayuntamiento y empresarios del sector es "garantizar la seguridad de todos los jóvenes, de todas las personas y la tranquilidad de todos los padres" ya que "no queremos que se produzca en Huelva un acontecimiento desgraciado como el que ha ocurrido en Murcia como consecuencia de la falta de seguridad de esos establecimientos".

"Por eso hemos puesto en marcha desde hace unos días una campaña de inspección y de revisión de todos los locales de ocio nocturno de la ciudad. Hemos empezado por los locales que tienen mayor riesgo, que son las discotecas y los grandes locales de copas, donde hay mayor confluencia de jóvenes y donde se produce esta actividad en altas horas de la noche y hay más riesgo por el tipo de actividad y por el tipo de locales", ha subrayado.

Al respecto, el concejal ha remarcado que "el único objetivo que tienen estas inspecciones y estas revisiones es garantizar que todos los locales cumplan con la ley" y tengan sus licencias de actividad "en regla", de forma que "coincidan con la actividad y no se esté desarrollando una actividad diferente", así como que "cumplen con todas las medidas de seguridad que en este caso son las que más preocupan".

Asimismo, ha explicado que con Bareca se están tratando "más cuestiones" que, de momento, "han pasado a un segundo plano" pero en las que también se están trabajando" como las molestias por ruido, por temas acústicos, los veladores y otras, pero ahora mismo "lo que más preocupa y en lo que se está centrando la atención es en la seguridad".

"Por tanto desde aquí le trasladamos a los empresarios que todos aquellos locales que realicen actividad sin licencia están expuestos al cierre y al precinto inmediato de sus locales con la correspondiente sanción y con las consecuencias que ello tiene y, por supuesto, con las consecuencias penales si se atreven a abrir una vez clausurados y precintados", ha señalado.

Arias, que ha felicitado a la Policía Local por su labor, ha señalado que estas inspecciones las realizarán los agentes tanto con el uniforme oficial como de paisano, además de coordinarse con otros cuerpos de seguridad para comprobar "que no hay consumo de alcohol de menores y por supuesto que tampoco hay consumo de drogas y estupefacientes ni ventas en este tipo de establecimientos".

FIESTAS DE HALLOWEN

En este punto, se ha referido a las fiestas que se organizan por la festividad de Todos los Santos, en las que "se han puesto de moda las de Hallowen" que pueden ser "tipo cotillón" y en las que hay "muchos establecimientos públicos que las organizan" y a los que ha advertido que "es raro" que el Ayuntamiento las pueda autorizar "ya que necesitan unas condiciones específicas" porque "se aumenta el aforo y necesitan unos permisos especiales" que "si no se solicitan y no se cumplen, no se va a autorizar".

"Por tanto, les trasladado a todos los padres que se aseguren de que sus hijos, si van a una de estas fiestas, tengan la correspondiente licencia especial para una celebración de este tipo, que requiere de condiciones especiales, de medidas de seguridad especiales", ha dicho antes de avisar que desde el Ayuntamiento estarán "vigilantes" ya que "si no tienen autorización serán precintadas y clausuradas".

En este punto, ha agradecido la colaboración de la Policía Local y los empresarios, destacando que "la mayoría, afortunadamente, tienen sus locales en regla y realizan su actividad acorde con la ley" y ellos "también quieren garantizar que se cumpla la ley para beneficiar a este sector, que mueve muchos ingresos en la ciudad de Huelva, que da muchos puestos de trabajo y que tienen todo nuestro apoyo y colaboración y que vamos a seguir potenciando" pero "tenemos que disuadir de aquellos que no lo hacen y por eso vamos a trabajar en colaboración".

Por otra parte, Arias ha destacado que el Ayuntamiento está trabajando para agilizar la tramitación de licencias ya que "nos hemos encontrado un Ayuntamiento donde desgraciadamente los empresarios tienen dificultades para obtenerla", toda vez que ha señalado que se ayudará a "dar seguridad jurídica a los establecimientos que no la tienen".

Por su parte, Rafael Acevedo ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque los restauradores de Huelva "son empresarios serios y están con sus establecimientos abiertos porque tienen su licencia", al tiempo que ha explicado que desde Bareca van a estar "luchando" para ayudar al que lo necesite.

Finalmente, el jefe de la Policía Local de Huelva ha explicado que, "dependiendo de la situación del establecimiento", se valora la forma de intervenir según lo que dice la normativa sobre seguridad "y se toman las medidas preventivas necesarias para corregirla, si es muy grave, en ese momento, y si no, puede ser subsanada más adelante", toda vez que ha subrayado que hasta el momento lo que se está viendo es "subsanable" y no les llama "excesivamente la atención de un riesgo importante".

A este respecto, ha señalado que cuando se vea "que el riesgo de seguridad es inminente", se procederá a su cláusula con precinto "para que luego el Ayuntamiento continúe con el expediente" y ha advertido de que las multas pueden llegar a ser de hasta 100.000 euros.