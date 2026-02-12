El Ayuntamiento de Huelva señala que las obras del mercado de La Merced irán "rápidas" tras los retrasos por las lluvias

El portavoz del Equipo de Gobierno y primer teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha señalado este jueves que las obras del antiguo mercado de La Merced y su entorno van a ir "rápido" una tras los retrasos por las lluvias y, también, "como consecuencia de unas instalaciones de Endesa que había que desmontar".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde Arias ha subrayado que la intención del Ayuntamiento es "mejorar y acondicionar esa zona que estaba muy degradada" y que, además, "era un punto conflictivo", por lo que se han tenido que realizar acciones conjuntamente con la Justicia "para poder evacuar una zona que estaba ocupada y que había tráfico de drogas y prostitución" y demoler las viviendas.

"Esta acción complementa también la restitución total de un PERI de desarrollo urbano que hemos puesto en marcha, para que en un futuro allí haya un gran aparcamiento público, viviendas, una zona comercial y una zona dotacional. Una vez que se hagan los trabajos de demolición de las casas que quedan allí se acondicionará un aparcamiento provisional mientras que se pueda desarrollar urbanísticamente esa zona. Para ello, se acondicionará ese terreno para ese uso, iluminándolo incluso", ha explicado.

En este sentido, Arias ha remarcado que van a ser "sensibles" con la fachada del antiguo mercado, "del que se están desmontando todas las piezas" que "van a ser reutilizadas" para reproducir "fielmente" esa fachada en la nueva edificación.

"Por tanto, quedará para la historia el detalle urbanístico de lo que fue la fachada del antiguo mercado, ya que no se ha podido preservar como consecuencia de la degradación tan importante que sufría después de tantísimos años sin restaurarse y que finalmente ha tenido que ser demolido. Ya prácticamente están desmontando lo que es la parte de la fachada y a continuación continúan con los trabajos de demolición del entorno", ha señalado.

En este punto, ha indicado que hay "una parte de una de las viviendas que siguen en procesos judiciales", por lo que el Ayuntamiento estará "atento" porque "es un punto que hay que eliminar para evitar todos los conflictos que tienen en esa zona y en los barrios aledaños". "De ahí es de donde van muchos de los gorrillas que están en Nuevo Molino", ha dicho antes de añadir que "es verdad que desde que se hizo la actuación tan importante en Ayamonte 10 ha mejorado mucho la situación, pero aún quedan todavía algunos puntos que solucionar".