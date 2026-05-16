El Ayuntamiento de Huelva y Telpark lanzan nuevos descuentos para el aparcamiento del Mercado del Carmen

Archivo - Parking del Mercado del Carmen de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la concejalía de Turismo, Comercio y Juventud, ha puesto en marcha una nueva campaña de apoyo al comercio y la restauración local, gracias a un nuevo acuerdo con la empresa Telpark para ofrecer "condiciones ventajosas" de aparcamiento en el Mercado del Carmen.

Según ha concretado el Consistorio onubense en una nota, de esta manera, del 18 de mayo al 31 de julio, los ciudadanos y visitantes podrán estacionar sus vehículos durante doce horas por tan solo 2,95 euros si contratan un Bono Multipass de 20 servicios.

La Administración local ha precisado que el estacionamiento de una hora en fechas fuera de promoción es de 2,50 euros la hora. Así, gracias a este acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento, los onubenses podrán disfrutar de una rebaja "sustancial e importante" durante prácticamente tres meses.

Ante este anuncio, la concejal de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado que este nuevo acuerdo público-privado está pensado para "facilitar el día a día de onubenses o visitantes".

"Queremos que quienes viven en los barrios, además de quienes nos visitan desde otros municipios o desde fuera de la provincia, puedan pasar el día disfrutando de todo lo que ofrece el casco histórico de nuestra ciudad, tanto de la oferta comercial, como de hostelería o cultural", ha añadido.

En este sentido, el Consistorio ha concretado que los bonos de estacionamiento se podrán adquirir fácilmente a través de la aplicación móvil Telpark y estarán disponibles bajo el nombre de 'Multipass'.

En concreto, la promoción consistirá en el Bono de 20 usos para hacer efectiva la campaña de 2,95 euros por doce horas de estacionamiento. El sistema funciona mediante reconocimiento digital de matrículas, eliminando la necesidad de ticket físico o pago en el momento de salida, "lo que optimiza el tiempo y mejora la experiencia del usuario".

Este esfuerzo conjunto con la empresa Telpark se enmarca en una estrategia de colaboración público-privada, que tiene como objetivo "consolidar un centro urbano más accesible, activo y competitivo".