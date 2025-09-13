El Ayuntamiento de Huelva tiende la mano a la asociación Santa Ana para impulsar la actividades del barrio del Matadero

Reunión del Gobierno local, con la alcaldesa al frente, y representantes de la entidad vecinal Santa Ana, del barrio del Matadero. - AYTO.DE HUELVA

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la asociación de vecinos Santa Ana desde barrio del Matadero, con el objetivo de seguir fortaleciendo la participación ciudadana y apoyar el trabajo que realizan las entidades vecinales para dinamizar la vida en los barrios.

El acuerdo, firmado por la alcaldesa, Pilar Miranda, y el presidente de la entidad, José Luis Rebollo, tiene como propósito respaldar la organización en diversas actividades festivas y culturales que se celebran anualmente en este barrio, y que cuentan con una amplia implicación de vecinos, según informa el colectivo en una nota de prensa.

Gracias a este convenio, la citada asociación de vecinos "podrá continuar impulsando celebraciones tan emblemáticas como la fiesta infantil de Reyes Magos, los Carnavales, la Cruz de Mayo, la Velada de Santa Ana o la instalación del Belén y la tradicional zambomba navideña".

Estas actividades, "arraigadas a la identidad del barrio", constituyen un "motor de participación y convivencia". En este sentido, "la labor que realizan asociaciones como Santa Ana es imprescindible para mantener vivos nuestros barrios", ha afirmado la alcaldesa de Huelva.

"Este convenio no solo reconoce su compromiso y esfuerzo, sino que también refuerza el papel de los vecinos y vecinas para disfrutar de una Huelva más activa", ha concluido Miranda.

El convenio incluye también la cesión gratuita del uso del espacio necesario para la realización de estas actividades, así como el apoyo institucional para su organización, enmarcado en el compromiso del Ayuntamiento por facilitar los medios y recursos que contribuyan a una gestión eficaz y responsable.

La colaboración con el mencionado colectivo es "reflejo de una política activa de apoyo a las entidades que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de sus barrios", atendiendo de forma directa las necesidades, inquietudes y propuestas del vecindario.