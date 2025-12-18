Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) licita la reparación integral de la piscina municipal tras los daños de la DANA

Piscina municipal de Isla Cristina (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha sacado a licitación la reparación integral de la piscina municipal, que resultó gravemente afectada en octubre de 2024 por una DANA. Los daños fueron provocados por una manga marina que impactó directamente sobre la estructura del edificio que alberga la piscina, levantando el techo retráctil y afectando la cristalera y los cimientos.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, la adjudicación se realizará mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto simplificado, con un importe total de casi 535.600 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las obras incluirán el cambio completo del techo retráctil, la reparación de la cristalera y la cimentación, así como intervenciones en zonas interiores afectadas.

En este sentido, el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha subrayado que, desde el primer momento, el Ayuntamiento "ha trabajado de manera constante para garantizar la reapertura de la piscina en las mejores condiciones". Asimismo, ha explicado que durante todo este tiempo "se ha gestionado la solicitud de subvenciones, coordinado arquitectos e ingenieros y negociado con las aseguradoras para obtener una respuesta adecuada, logrando finalmente la resolución del seguro que permitirá iniciar la obra".

El alcalde ha destacado también la "importancia" de esta instalación para los vecinos, y ha señalado que esta piscina "no es solo un lugar de ocio, sino un servicio esencial para muchas personas que la utilizan por motivos de salud". "Siempre hemos tenido claro que nuestro objetivo era devolverla a la ciudadanía lo antes posible", ha valorado.

"Esperamos que, una vez adjudicada la obra, la piscina pueda estar operativa para finales del verano o principios del otoño de 2026. Sabemos que ha sido un tiempo largo de espera, pero cada paso que hemos dado ha sido pensando en la seguridad y la calidad de las instalaciones", ha explicado.

El Ayuntamiento agradece finalmente "la paciencia de los usuarios" y reafirma su compromiso con la "mejora" de los servicios municipales, "cumpliendo todos los procedimientos legales y normativos necesarios para garantizar instalaciones seguras y de calidad".