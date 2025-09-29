Ayuntamiento y Junta acuerdan acuerdan mantener el diálogo sobre el cierre del vertedero de Nerva

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), con su alcalde, José Luis Lozano, a la cabeza, y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han mantenido un encuentro este lunes para abordar el cierre del vertedero de la localidad, toda vez que han concluido mantener abierta la línea del diálogo, que la empresa "cumpla con su acuerdo", así como se ha acordado "actualizar" el convenio suscrito por ambas administraciones.

En un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento nervense, consultado por Europa Press, el alcalde ha explicado que se ha acordado "mantener el diálogo entre ambas administraciones" para abordar el futuro de las instalaciones.

No obstante, Lozano ha señalado que durante la reunión, han puesto encima de la mesa "la negativa frontal" del pueblo de Nerva a "seguir contando con estas instalaciones, es decir, el recibimiento, tratamiento y acumulación de residuos" y, por tanto, "hay que atajar su cierre lo antes posible".

Asimismo, desde la Consejería han señalado a esta agencia que durante el encuentro han reiterado el "compromiso" con el cierre del vertedero de Nerva, toda vez que han señalado que el Gobierno de Juanma Moreno es "la primera Administración que ha iniciado el cierre".

Además, otro de los asuntos tratados es el acuerdo que tiene el Ayuntamiento con la empresa y que lleva "varios años sin ser satisfecho". "Hemos quedado en sentarnos también con la administración central y ver de qué modo los impuestos ecológicos que viene recibiendo el Gobierno puede repercutir en el Ayuntamiento de Nerva", ha explicado el primer edil.

Asimismo, ambas administraciones han abordado el acuerdo suscrito, y han concluido en "actualizarlo" con una serie de iniciativas propuestas por el alcalde y que desde la Junta van a estudiar para "llevar a cabo lo que esté en su mano".

"Más allá de las reuniones que seguiremos teniendo, la próxima, este jueves con los colectivos sociales, ecologistas y con los partidos políticos implicados en la cuestión, hay que trasladar a la ciudadanía, que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para, en primer lugar, poner de manifiesto la enorme injusticia que vive Nerva y, en segundo lugar, para solventar esta pesadilla que llevamos soportando desde hace años", ha concluido el alcalde.