El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) comienza un plan de asfaltado integral. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva), a través de su Concejalía de Obras y Servicios, está llevando a cabo un nuevo Plan de Asfaltado. Una completa y compleja actuación con la finalidad de "mejora del pavimento" de diferentes calles y avenidas de la localidad que, debido a su uso, al paso del tiempo y a las inclemencias meteorológicas se encuentran algo deterioradas.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, tras un estudio de las vías del término municipal, se detectaron zonas que necesitaban "una rápida intervención para garantizar la seguridad de vehículos y peatones". En esta primera fase, los esfuerzos se han centrado en el cruce de las avenidas Juan de la Cosa y Bayona la Real, a la altura del templo de la Virgen de los Milagros, y la calle Granada. Unas labores que se extenderán a lo largo de las próximas semanas.

A ello hay que sumarle el parcheado en varios puntos del municipio, especialmente en la zona del polígono industrial, con el objetivo de garantizar el buen transcurso de la campaña agrícola.

En este sentido, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha señalado la "importancia de estos planes por su vinculación con la seguridad vial". "Un buen firme mejora la circulación de vehículos, facilitando la frenada en caso de emergencia y repercutiendo en la seguridad de todos los peatones. Además, tiene un impacto positivo en la estética y cuidado de los barrios", ha destacado la primera edil.

La empresa adjudicataria de las obras se está encargado de los arreglos de los pavimentos afectados. Las labores consisten en la eliminación de la capa deteriorada con la ayuda de una fresadora. Seguidamente se aplica mediante riego una imprimación y finaliza la operación con el añadido de una capa de conglomerado de alquitrán que es compactada. Tras la finalización de estas obras se procederá al pintado y señalización para mejorar la visibilidad y el aspecto de la zona.

Para el parcheo el proceso es similar, ya que en primer lugar, se procede al riego de la zona con una imprimación para preparar el terreno, se vierte el alquitrán en frío, y finalmente se compacta el material con la acción de una apisonadora.

En las próximas semanas el Ayuntamiento de Palos de la Frontera trabajará en este sentido en todo su término municipal, incluida La Rábida y Mazagón.