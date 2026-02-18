El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) aprueba en Pleno su personación en el caso del accidente de Adamuz

Imágenes de los cinco minutos de silencio convocado el 20 de enero por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de las personas fallecidas en el accidente de tren de Adamuz. - Eduardo Briones - Europa Press

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado este miércoles en un Pleno Extraordinario, con el voto a favor de UPU, PSOE, PP y la abstención de IU, la personación en el proceso judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz.

Así, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado durante la sesión plenaria que esta personación se justifica en "el impacto especial que este asunto ha tenido en el municipio", ya que "han sido desgraciadamente tres fallecidos de Punta Umbría", así como otros fallecidos estaban relacionados familiarmente también con el pueblo, y siete heridos que son naturales o vecinos de la localidad.

"El impacto directo en sí es importante pero también el impacto sobre toda la población, que ha sido especialmente doloroso y lo ha invadido todo. Pero aparte de eso, el Ayuntamiento es una institución pública que queremos tener también información de primera mano y ejercer las acciones que popularmente corresponden desde lo público para saber qué ha ocurrido y, por supuesto, saber la verdad y que no vuelva a ocurrir más", ha argumentado.

Al respecto, ha señalado que esa línea férrea "ha tenido, tiene y tendrá muchos usuarios del municipio" y eso "justifica más estar de primera mano presentes en este procedimiento judicial".

Además, Hernández Cansino ha señalado que "sin perjuicio de las acciones de otros organismos judiciales que correspondan" el hecho de que un ayuntamiento esté también personado "ampara, da cobijo y cobertura también a todos los que se sienten damnificados de alguna manera directa o indirectamente por este triste acontecimiento y por eso también sería otra motivación más para que el ayuntamiento esté personado".

Así, ha detallado que la propuesta es que el Ayuntamiento de Punta Umbría se persone mediante abogado, que será el propio secretario municipal, y procurador, que será externo porque "no hay ninguno en plantilla".