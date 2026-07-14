El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) refuerza el dispositivo de seguridad para la procesión de la Virgen del Carmen

Procesión de la Virgen del Carmen de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) pondrá en marcha el próximo jueves, 16 de julio, un dispositivo especial de seguridad con motivo de la salida procesional de la Virgen del Carmen, Patrona de la localidad, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de una de las celebraciones más emblemáticas y concurridas del municipio. Como principal novedad de este año, el Consistorio ampliará los pasillos de seguridad que se implantaron con éxito durante el pasado año en la calle Ancha.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa, además de mantenerse en este enclave, también se habilitarán en la Cuesta del Carmen y en el entorno de la capilla de Lourdes, tres de los puntos de mayor concentración de personas durante el recorrido procesional.

El objetivo de esta medida es facilitar el paso de los costaleros, la banda de música y el resto de la comitiva, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los miles de vecinos y visitantes que acompañan cada año a la Virgen del Carmen.

En este sentido, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha explicado que "la experiencia del pasado año fue muy positiva", por lo que se ha decidido "ampliar este sistema de protección a otros dos puntos especialmente sensibles del recorrido, mejorando la movilidad de la comitiva y reforzando la seguridad durante toda la procesión".

Por su parte, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para que la jornada se desarrolle con "total normalidad". "Pedimos a vecinos y visitantes que respeten en todo momento las indicaciones de la Policía Local, de los Vigilantes Municipales y de la organización. Estamos convencidos de que, con la colaboración de todos, volveremos a vivir una jornada inolvidable en torno a nuestra Patrona".

En los tres puntos señalados se instalarán vallas para crear un corredor de uso exclusivo para la comitiva procesional. El público deberá situarse tras el vallado, al igual que el mobiliario de los establecimientos con terraza ubicados en estas zonas.

El dispositivo estará integrado por efectivos de la Policía Local, con la colaboración de los Vigilantes Municipales, que se encargarán de regular el tráfico, controlar los accesos y velar por el cumplimiento de las restricciones de estacionamiento establecidas para facilitar el paso de la procesión.

Así, durante la jornada del 16 de julio no se permitirá estacionar vehículos en la salida de la parroquia de Santa María del Mar, en los arcos de entrada y salida de la Barriada del Carmen, en la Cuesta del Carmen y en las calles Sextante, Ribera y Cuesta de los Dolores.

La procesión comenzará tras la misa de las 17,00 horas en la parroquia de Santa María del Mar y recorrerá las principales calles de Punta Umbría hasta llegar a la playa, donde tendrá lugar uno de los momentos más esperados del día con la entrada de la Virgen en el mar y la tradicional ofrenda floral en memoria de los marineros fallecidos.

Posteriormente, la imagen continuará su recorrido por el municipio hasta llegar a la capilla de Lourdes, donde concluirá la procesión tras "una intensa jornada de fervor, tradición y devoción".

Las Fiestas de la Virgen del Carmen, declaradas de Interés Turístico de Andalucía, volverán a reunir a miles de personas en torno a una celebración que representa una de las señas de identidad "más profundas de Punta Umbría y de su vinculación histórica con la mar".