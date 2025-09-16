El Ayuntamiento reconoce al comercio local "como el motor que hace latir el corazón de los barrios de Huelva"

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la entrega de la séptima edición de los premios al Comercio de Huelva, concedidos en esta ocasión a la Farmacia Rafael García Hernández, Sat Coffee y Jacuaçu-La pava Negra, con accésits para Joyería Sebas, Heladería Valenciana y María Bautista Interiorismo en las categorías de Trayectoria Comercial, Made In Huelva y Nuevo Comercio, respectivamente.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha felicitado a los galardonados en un homenaje al "comercio local como motor que hace latir el corazón de los barrios de Huelva". La alcaldesa ha exaltado la labor del comercio local que "supone mucho más que el aprovisionamiento de bienes de consumo cotidiano", ya que "implica la animación de las calles y espacios públicos, generando lugares seguros para la convivencia, ayudando a mantener el nivel de empleo y en definitiva, el desarrollo económico y social de la ciudad contribuyendo a fortalecer la cultura y la identidad local".

Asimismo, Pilar Miranda ha advertido que "si bien se denomina comercio tradicional, los galardonados demuestran que el sector sabe adaptarse a los nuevos tiempos, pero manteniendo aspectos fundamentales como la cercanía, el trato personalizado, la confianza, el asesoramiento o la calidad".

"En vosotros confluyen los principales rasgos de nuestro comercio local: la tradición, la cercanía, la superación, la esmerada atención al cliente y también la innovación, siempre abriendo puertas de futuro. Sois el ejemplo de onubenses valientes, incansables, resistentes, trabajadores que con vuestro negocio colaboráis cada día a engrandecer el sector en Huelva y dais impulso, sois un ejemplo a seguir para las futuras generaciones" ha dicho la alcaldesa.

Por otro lado, la primera edil ha señalado que con estos premios se pretende "mostrar nuestro más firme apoyo al sector comercial onubense y concienciar a la ciudadanía para que compre en su comercio local y demostrar que Huelva y su gente tiene muchísimo que ofrecer a los onubenses y a los visitantes".

De esta forma, Pilar Miranda ha asegurado que "cada obra de mantenimiento o mejora que realizamos en cada barrio, cada proyecto de empleo, cada actividad de dinamización cultural, cada actuación de mejora y embellecimiento de la ciudad, tiene el objetivo trasversal de trabajar por el comercio de Huelva" afirmando que "entre los objetivos de cada una de nuestras acciones, está como una prioridad revitalizar nuestro tejido comercial, porque ello implica preservar y potenciar nuestras señas de identidad, nuestro presente y nuestro futuro".

Por su parte, el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, promotor de los premios junto al Ayuntamiento de Huelva, ha indicado que "hoy más que nunca debemos reivindicar el papel insustituible del comercio de proximidad". "Es verdad que las nuevas fórmulas de venta han llegado para quedarse, y con ellas debemos convivir. Pero exigimos competir en igualdad de condiciones. Porque nosotros sí contribuimos al sostenimiento de los servicios públicos pagando nuestros impuestos aquí, mientras que las grandes plataformas globales buscan esquivar sus responsabilidades. Esa es una diferencia enorme, y debemos ser conscientes de ello", ha añadido.

Además, Gemio ha insistido en que se ofrece algo que "ninguna pantalla puede sustituir: la cercanía, el consejo experto, la confianza, el trato humano y personalizado".

"En cada mostrador de nuestros comercios se comparte conocimiento, se transmite experiencia, y se genera un vínculo que va mucho más allá de la simple transacción", al tiempo que ha añadido para finalizar que "este acto es un homenaje a quienes, desde el pequeño comercio, siguen apostando por Huelva, por su gente y por su futuro". "También es un mensaje de esperanza: que sigamos defendiendo lo nuestro, comprando en lo nuestro, apoyando lo nuestro", ha finalizado.

PREMIADOS

Por un lado, Rafael García Hernández ha recogido el premio a la Trayectoria Comercial concedido a la Farmacia que regenta en La Orden desde hace más de 50 años. Contento y agradecido se ha mostrado orgulloso de "haber conseguido crear un espacio de confianza para los vecinos, un punto de encuentro y de ayuda que espero puedan mantener mis hijos al servicio de unos vecinos con los que me he ido haciendo mayor".

En esta misma categoría, se ha reconocido en esta edición con el accésit a la Joyería Sebas, regentado por Sebastián Rodríguez, que ha cedido la recogida del galardón a Vicente Moreno, presidente de la Asociación de Comerciantes de Isla Chica encargado de exaltar y agradecer a un negocio familiar heredado entre generaciones, que sigue creciendo.

En la categoría Made in Huelva, el premio ha sido para Sat Coffee, recogido por su promotor Vicente Jesús Rodríguez, que ha agradecido "el reconocimiento de la ciudad a un proyecto valiente, que supone el único tostadero de café de toda la provincia, que viene a responder y a ofrecer a los amantes del café, una posibilidad de disfrutarlo sin salir de la ciudad" en el acogedor local en la calle El Granado.

El accésit ha sido concedido a la Heladería Valenciana, regentado por el matrimonio formado por Francisco Carrión y María del Carmen Giner, que llegaron a la ciudad desde Alicante en 1995 para "dedicar la vida a un negocio abierto desde 1956, creciendo, evolucionando y transformándose junto al barrio de Isla Chicas".

Finalmente, en la categoría Nuevo Comercio, el premio ha recaído en Jacuaçu-La Pava Negra de José Manuel Ruiz que ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva y a la Mesa del Comercio el reconocimiento, destacando la "importancia" de que las instituciones "apuesten por visibilizar y apoyar al comercio de proximidad, motor esencial de la economía local".

José Manuel Ruiz ha asegurado que "este galardón no supone un punto final, sino un estímulo, porque nos compromete a seguir innovando, cuidando cada detalle y defendiendo un modelo de comercio local basado en la calidad, la inclusión y la salud. Queremos demostrar que se puede emprender con alma y responsabilidad, y que el comercio puede ser motor no solo económico, sino también comunitario".

Por último, María Bautista Interiorismo ha recibido el accésit por su enfoque familiar y cercano en la decoración del hogar, "una pasión" ha reconocido "convertida en un negocio que empecé desde cero, superando innumerables dificultades, pero que con mucho trabajo, el apoyo de mis trabajadores, amigos y familia, ha merecido este reconocimiento que entiendo como una motivación para seguir demostrando la importancia del comercio local, de los pequeños empresarios, para la ciudad".