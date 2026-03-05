Ayuntamiento y Universidad consolidan las Becas al Talento 'Ciudad de Huelva' para "premiar la excelencia"

Presentación de la segunda edición de las Becas al Talento 'Ciudad de Huelva'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, han presentado esta jueves la segunda edición de las Becas al Talento 'Ciudad de Huelva', una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Onubense para "fomentar la excelencia académica y facilitar el acceso a estudios de Máster Universitario".

En presencia de la teniente de alcaldesa de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, y la directora de Másteres de la Universidad de Huelva, María de la O Toscano, la alcaldesa ha subrayado que "la consolidación de estas becas es una magnífica noticia para la ciudad", porque "demuestra que la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Huelva no es puntual, sino estratégica y estable en el tiempo".

Asimismo, ha señalado que "invertir en el talento es invertir en el futuro de Huelva, en su progreso, en su competitividad y en su capacidad para generar empleo y oportunidades".

Por otro lado, Miranda ha destacado que la Universidad de Huelva es "una pieza clave en el momento histórico que vive la ciudad, marcada por la transición energética, el desarrollo del hidrógeno verde, las energías renovables y una profunda transformación urbana, económica y social".

En este sentido, ha insistido en que "el talento se debe quedar en casa", que los jóvenes mejor preparados "puedan desarrollar aquí su proyecto profesional y que el valor añadido de los grandes proyectos que están llegando a Huelva beneficie directamente a los onubenses".

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, ha señalado que lo que se pretende con estas ayudas es "premiar y estimular el desempeño y la excelencia, retener a los mejores estudiantes, dándoles la oportunidad de continuar formándose en la Universidad de Huelva hacia la especialización profesional o hacia estudios de doctorado".

El rector ha explicado que "precisamente aquellos que obtienen el grado de doctor son precisamente los que tienen la capacidad de generar conocimiento, condición indispensable para la innovación" que va a permitir "generar competitividad, empleo de calidad y la capacidad para que todos los proyectos que se están desarrollando en Huelva puedan resultar fructíferos y redundar en el beneficio y la prosperidad de la ciudadanía".

Además, ha insistido en que "la razón de ser la universidad, es la de generar y transferir conocimiento de un modo efectivo y que resulte beneficioso para la sociedad".

NUEVE AYUDAS DE 2.000 EUROS

En esta segunda edición se concederán nueve ayudas de 2.000 euros cada una, destinadas a estudiantes de Grado con los expedientes académicos más destacados de cada uno de los centros universitarios de la Universidad de Huelva --las ocho Facultades y la ETSI-- durante el curso 2024-2025.

Podrán optar a estas ayudas aquellos estudiantes que estén matriculados en un Máster Oficial de la Universidad de Huelva en el curso 2025-2026. El programa se desarrolla bajo el régimen de concurrencia competitiva y se rige por la Resolución de 29 de noviembre de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas y ayudas al alumnado de Grado y Máster.

La finalidad de esta iniciativa es fomentar el acceso a estudios de Máster Universitario y promover la continuidad académica del alumnado con mejor rendimiento en la misma institución en la que ha cursado sus estudios de Grado. El plazo de presentación de solicitudes está ya disponible y permanecerá abierto hasta el 8 de abril de 2026.

La selección será realizada por una comisión integrada por representantes académicos y municipales, que revisará toda la documentación presentada por el alumnado aspirante de Másteres Oficiales a través de Registro General o Telemático de la Universidad de Huelva y valorará exclusivamente el expediente académico del Grado en cada centro. Además de las personas beneficiarias, se establecerá una lista de suplentes para cubrir posibles renuncias.