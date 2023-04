Bendodo acusa a Sánchez de no votar la reforma del 'sólo sí es sí' para "hacer campaña en Doñana sobre mentiras"

GRANADA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reprochado este

viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer no cumpliera con su "obligación" de acudir al Congreso de los Diputados para votar la reforma de la Ley de 'sólo sí es sí y optara por "coger el Falcón" e irse al parque nacional de Doñana "para hacer campaña sobre una mentira".

Durante un acto público en Granada en apoyo a la candidata del PP a la alcaldía, Marifrán Carazo, Bendodo ha manifestado que es "falso" que el Gobierno andaluz esté "atacando" Doñana como mantiene Pedro Sánchez. Ha indicado que el PSOE sí fue el que intentó implantar "dos bombas" en Doñana, un gasoducto y un depósito de gas.

Ha señalado que después de que el PSOE perdiera Andalucía hace cuatro años, Sánchez ya no tiene a qué "aferrarse" y sólo viene a esta comunidad a "mentir" en relación con la proposición de ley que se tramita en el Parlamento sobre los regadíos en la corona norte de Doñana.

Bendodo ha querido dejar claro que los terrenos a los que se refiere esa ley están a 30 kilómetros del parque nacional y en ella se habla de aguas en superficie y no del acuífero, que queda protegido. "No se puede mentir más y pensar que los andaluces somos tontos", ha dicho el dirigente popular sobre Sánchez, al que ha acusado de no querer asumir su responsabilidad sobre la "nefasta" ley del 'sólo sí es sí', que ha supuesto la rebaja de condenas de más de mil violadores o agresores sexuales y que hayan salido a la calle más de cien.

Según ha agregado, ha tenido que ser el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que ha impulsado la "paralización de esta sangría" con las propuestas del partido para la reforma de la ley. Según ha indicado, ayer fue un día "muy importante" para España porque el PP "ayudaba a enmendar un error y a arreglar una chapuza" y actuaba como un partido de estado sumando sus votos a los del PSOE para llevar a cabo la reforma de la ley. "Feijóo ya trabaja por España desde la oposición", ha apuntado.

Para Bendodo, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez en relación con Doñana es cumplir con los vecinos de la comarca y ejecutar infraestructuras que comprometió, como el tunel de San Silvestre o la presa de Alcolea. "Que ni venga a mentir ni a tomarnos el pelo", ha indicado Bendodo, quien ha reprochado al del Gobierno que viniera a Andalucía en "su Falcon" precisamente para hablar de medio ambiente.