Bendodo (PP) augura a Sánchez que el 17M recibirá una "carta de despido" desde Andalucía

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un encuentro del PP de Málaga. (Foto de archivo). - PP MÁLAGA

EL PORTIL (PUNTA UMBRÍA, HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha replicado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su "nueva carta a la militancia" socialista, que "los problemas de España no se solucionan mandando cartas", así como ha augurado que el también secretario general del PSOE y la candidata socialista a la Junta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, María Jesús Montero, recibirán ese día una "carta de despido" procedente de los andaluces que voten en dicha jornada.

Así lo ha trasladado el vicesecretario del PP en una atención a medios en El Portil --en Punta Umbría (Huelva)--, al hilo de la carta a la militancia socialista que Pedro Sánchez ha difundido este domingo y en la que reivindica el 'No a la guerra' como expresión de "memoria, dignidad y compromiso" del país, al tiempo que denuncia la escalada bélica en Oriente Medio y subraya que España mantiene una posición "coherente y firme" en defensa de la paz.

"Hoy, Domingo de Ramos, no tenía un mejor día Pedro Sánchez que mandar otra carta a la militancia", ha comentado Elías Bendodo, que al respecto ha replicado al presidente que "los problemas de España no se solucionan mandando cartas" ni con "propaganda interna".

"Lo que necesita España es un cambio de rumbo", ha aseverado el representante del PP, quien ha incidido en opinar que "lo que hace falta en España son menos cartas y más responsabilidad del Gobierno, menos propaganda interna" por parte de Pedro Sánchez y "un cambio de rumbo".

Elías Bendodo ha agregado que cree que el líder del PSOE "está intentando, por todos los medios, activar a su militancia", y "por eso le manda tantas cartas", pero Pedro Sánchez "no se da cuenta de que la militancia" del PSOE "le abandonó hace tiempo, porque Pedro Sánchez no es del Partido Socialista", que "desapareció para que Pedro Sánchez pudiera culminar su proyecto personal sanchista", ha continuado el representante del PP.

En esa línea, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP ha aseverado que "el Partido Socialista de toda la vida fue engullido por el 'sanchismo'", y Pedro Sánchez "quiere activar a la militancia socialista que lo rechaza".

En este contexto, Elías Bendodo ha concluido augurando que "la carta que van a recibir Pedro Sánchez y María Jesús Montero el próximo 17 de mayo --día de las próximas elecciones andaluzas-- es la carta de despido", de modo que los citados dirigentes socialistas van a ver ese día "claro y alto cómo los andaluces y los españoles no los quieren". "Esa es la única carta que tienen que recibir", ha sentenciado el vicesecretario del PP.