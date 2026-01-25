Las bibliotecas municipales de Huelva superan los 11.000 socios durante 2025

Imagen de la Biblioteca municipal Miguel Hernández. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante el año 2025, las Bibliotecas Municipales de Huelva han seguido siendo un lugar clave para muchas personas que disfrutan de la lectura. Con más de 11.400 socios registrados durante el pasado año, la red bibliotecaria ha cerrado con un total de 6.577 préstamos, "lo que confirma el papel activo y constante de estos espacios en la vida cultural de la ciudad", ha asegurado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina.

Tal y como han trasladado de desde la red bibliotecaria, entre los libros más leídos por el público adulto se encuentran novelas como 'El clan', de Camilla Läckberg; 'Las hijas de la criada', de Sonsoles Ónega; o 'La paciente silenciosa', de Alex Michaelides. También destacan, según ha apuntado el Ayuntamiento en una nota, 'Un animal salvaje', de Joël Dicker; 'En el amor y en la guerra', de Carla Montero; 'La grieta del silencio', de Javier Castillo; 'Por si un día volvemos', de María Dueñas; 'La vida que nos separa', de Chufo Lloréns; 'La mala costumbre', de Alana S. Portero; y 'Las dos vidas de Mina Índigo', de Alaitz Leceaga.

Junto a estos títulos, otros libros también han despertado un notable interés entre el público adulto, como La asistenta, de Freida McFadden, una novela de suspense psicológico que ha tenido muy buena acogida; y En agosto nos vemos, la obra póstuma de Gabriel García Márquez, que ha devuelto a muchos lectores a la prosa del Nobel colombiano.

Además, ha explicado Molina, "cuatro de los diez libros más leídos están escritos por mujeres, lo que supone un 40*% de autoría femenina, un dato que refleja la variedad y el peso creciente de las autoras en nuestras bibliotecas".

Entre el público más joven las aventuras de 'Diario de Greg' siguen siendo un éxito seguro. Su mezcla de humor, dibujos y situaciones cotidianas funciona muy bien con los niños que empiezan a disfrutar de la lectura por placer.

A esta tendencia se han sumado otros títulos destacados como 'MikelTube y La brújula del destino', de MikelTube; y 'Unicornia: Una biblioteca secreta', de Ana Punset, dos propuestas llenas de aventuras, fantasía y referencias al mundo actual, muy cercanas al lector infantil y juvenil.

'Mortadelo y Filemón' siguen pasando de mano en mano entre los más jóvenes, confirmando que la lectura también entra por los dibujos. También han tenido muy buena acogida la colección Casi fantasma, del autor R.L.Stine; y los libros del conocido Dav Pilkey, creador de Capitán Calzoncillos y Policán.

A este universo de lectura visual se han sumado obras como Tránsito, de Ian Bermúdez Raventós y David Cantero Berenguer, que aporta una mirada comprometida desde el cómic contemporáneo; y La casa, de Paco Roca, una obra emotiva y reconocida que sigue conquistando lectores adultos.

Por otro lado, el concejal también ha destacado el interés que han despertado algunos títulos del fondo local, "tanto por su valor cultural como por su conexión directa con el territorio". Entre ellos, sobresale 'La cólera de Dios. El terremoto de 1755 en Trigueros (Huelva)', una obra de Fernando Álvarez Martínez que recupera un episodio histórico poco conocido de nuestra provincia.

Igualmente, el libro ¡Un Andévalo de cuentos¡, de Luna Baldallo, editado por la Diputación de Huelva, reúne relatos de la tradición oral de pueblos del Andévalo onubense, como Paymogo, Tharsis, Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casas y Alonso, entre otros.

A esta selección se suman otros dos títulos muy valorados este año: De Huelva a Krasny Bor con la División Azul, de Jesús Ramírez Copeiro del Villar, que profundiza en la experiencia de los voluntarios onubenses en el frente ruso.

En la misma línea Flor de Sal, una novela histórica del escritor e investigador isleño Antonio Aguilera; e Historia menuda de Huelva, de Antonio José Martínez Navarro, que ofrece una mirada cercana y amena a los pequeños episodios que han dado forma a la historia cotidiana de la ciudad.

Además, "las bibliotecas han demostrado ser un punto de apoyo importante para quienes llegan de otros países y quieren aprender el idioma o integrarse mejor en su entorno, ya que libros como Verbos españoles para inmigrantes, así como diversos títulos infantiles diseñados para ayudar a aprender español de forma sencilla y amena, han tenido una gran demanda", ha afirmado Molina.

A nivel digital, el servicio de préstamo electrónico a través de la plataforma eBiblio Andalucía ha seguido facilitando el acceso a libros, audiolibros y revistas, especialmente para quienes prefieren leer desde casa o no pueden desplazarse con frecuencia.

También han destacado las actividades de animación a la lectura para público infantil, como cuentacuentos, talleres de ilustración, juegos literarios y visitas escolares.

Estas iniciativas ayudan a crear vínculos tempranos con los libros y a desarrollar el gusto por la lectura desde edades muy tempranas.

Durante el año, las bibliotecas han acogido además presentaciones de libros, encuentros con autores y exposiciones temáticas, lo que ha permitido dar visibilidad a escritores locales y fomentar la producción cultural de la provincia.

Por último, cabe señalar la labor constante de atención personalizada, orientación bibliográfica y apoyo a estudiantes y opositores, así como el compromiso de ofrecer un ambiente tranquilo, seguro y acogedor para el estudio o la lectura.