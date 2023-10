Binómico ofrecerá más de cien actividades para "convertir a Huelva en la anfitriona de Iberoamérica"

HUELVA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Edición de Binómico se ha presentado este miércoles en el patio del Ayuntamiento de Huelva bajo el lema 'Metamorfosis' y este año pone año el foco en "la tradición, la evolución y la diversidad" de la gastronomía de Colombia, país que coge el testigo de Argentina, protagonista en 2022 y República Dominicana, que inauguró con sus sabores el único congreso dedicado a la gastronomía iberoamericana que existe en el mundo. Este año, el congreso ofrecerá más de cien actividades para "convertir a Huelva en la anfitriona de Iberoamérica".

Según ha indicado la organización en una nota, el programa de Binómico se extenderá del 20 al 25 de octubre "y volverá a convertir a Huelva en el epicentro de la gastronomía de ambos lados del Atlántico".

De esta forma, el viernes 20, la ciudadanía podrá sumergirse en la cultura culinaria con el Festival de Foodtrucks que este año se traslada a la Plaza de la Soledad, extendiendo el radio de acción a zonas nuevas de la capital. Esta plaza "vibrará" al ritmo de música en vivo y showcookings gracias a los cocineros participantes en el Escenario Cruzcampo, un clásico ya de este congreso que se esfuerza por acercar el arte culinario al público general.

A partir del 23 de octubre, las puertas de La Casa Colón se abrirán para dar paso a las conferencias, talleres, encuentros con algunos de los chefs "más importantes del mundo", y las actividades de Binómico Kids y Binómico Teens, actividad esta última que constituye una de las novedades más destacadas de la programación de esta edición.

"Y es que Binómico no sólo quiere llegar a los profesionales y entusiastas del sector. También queremos crear escuela, sembrar en niños y jóvenes la inquietud y la pasión por la cultura gastronómica, donde pueden crecer como profesionales, y contribuir a su educación en una alimentación saludable y sostenible", ha señalado el director del congreso, Alberto de Paz.

Una de las características más destacadas de esta edición es "la notable presencia de chefs internacionales". Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y nombrada 'Mejor Cocinera del Mundo' por The 50 Best, junto con Edwin Rodríguez, serán dos de las figuras más esperadas, a quienes se suman Andoni Luis Aduriz, que celebra el 25 aniversario de su restaurante Mugaritz, un emblema de nuestro país; el riojano Francis Paniego, tras los fogones de un negocio familiar que cumple 125 años de excelsa cocina, y Pía Salazar, nombrada 'Mejor Pastelera del Mundo 2023' por The 50 Best.

La presencia de estos "primeros espadas" de la gastronomía internacional "demuestra que Binómico es un referente indudable por la calidad y diversidad del evento", ha celebrado De Paz.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante la presentación la importancia de "un proyecto que une a Huelva con Iberoamérica y con su propia comunidad" al tiempo que ha puesto el acento en el "peso específico" de una cita que está "al servicio de la ciudad y sus ciudadanos, buscando siempre su beneficio y desarrollo".

"Se necesitan alianzas entre gobiernos, sociedad civil, empresario y expertos, que den valor a nuestras señas de identidad, nuestra cultura, nuestra gastronomía", ha advertido la alcaldesa, que ha incidido en "el interés" de la administración local en situar la gastronomía, el turismo y la agroalimentación "como agentes del cambio y la transformación social que el mundo necesita" y muy especialmente "en beneficio de Huelva y los onubenses".

Y es que la participación de la sociedad civil ha sido "determinante" para que este congreso arraigue en una provincia que, tal y como ha señalado el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, es "es un punto de encuentro en la gastronomía iberoamericana y Binómico extiende un puente con Iberoamérica, reforzando nuestra conexión y orgullo".

"La fortaleza de esta gastronomía radica en la participación de productores locales y en la riqueza de nuestras tradiciones", ha argumentado el representante de la institución supramunicipal, que ha destacado que el resultado del proceso gastronómico "comienza precisamente por la aportación de una industria agroalimentaria que en Huelva es una seña de identidad".

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha reafirmado el "compromiso" de inversión de la administración autonómica con un evento que "ha hecho eco en el ámbito gastronómico internacional, convirtiéndose en un símbolo y un escaparate de la marca Huelva, gracias a gente comprometida que materializa grandes ideas en beneficio de la cultura, el turismo y el desarrollo económico local".

Finalmente, el director de Binómico ha extendido a todos los medios y al público onubense, así como a quienes visiten la ciudad durante Binómico una invitación a "formar parte de esta gran celebración gastronómica", un evento que "no es solo un congreso, es una filosofía y una visión". "Nuestro objetivo es unir, aprender y celebrar juntos la diversidad gastronómica que Iberoamérica tiene para ofrecer, con Huelva como gran anfitriona", ha concluido.