Bollullos (Huelva) y Marea Blanca exigen a la Junta construir el Chare del Condado tras "siete años sin mover un papel"

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bollullos Par del Condado (Huelva) y diputado provincial, Rubén Rodríguez, ha exigido, junto a Marea Blanca de Huelva, en la concentración celebrada en su pueblo, la construcción del Chare del Condado, una infraestructura sanitaria, prometida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "hace siete años, sin que se haya hecho nada ni movido ni un solo papel".

El socialista ha subrayado que "esta concentración es fruto de la indignación de la ciudadanía ante el deterioro progresivo de la sanidad pública en la provincia de Huelva, con falta de personal sanitario y cierres de plantas hospitalarias, como lo ocurrido este verano en el Hospital de Riotinto".

Además, Rodríguez ha hecho hincapié en "las graves deficiencias en el sistema de atención primaria, donde muchas personas mayores se ven obligadas a regresar a casa sin ser atendidas al no poder acceder a una cita médica presencial".

Con respecto al Chare del Condado, el diputado socialista ha recordado que la licitación de esta infraestructura fue anunciada por la Junta de Andalucía en 2017 y adjudicada a un estudio de arquitectura sevillano. "Desde entonces, no ha habido avances ni información pública sobre el estado del proyecto", ha reprochado, manifestado que "no podemos permitir que esta infraestructura, que beneficiaría a más de 80.000 ciudadanos del Condado, siga guardada en el cajón del olvido".

A todo ello, ha sumado "la negligencia sanitaria imperdonable con el escándalo del cribado de cáncer de mama, tras conocerse que 2.000 mujeres andaluzas no han recibido los resultados de sus mamografías". "Es un programa que salva vidas", ha recalado, toda vez que ha subrayado que "este fallo demuestra que la sanidad pública andaluza está completamente desbordada y sin control".

Frente a todo lo expuesto, Rodríguez ha exigido al presidente de la Junta que "dé explicaciones y asuma responsabilidades políticas". Asimismo, ha alertado sobre la situación "límite" que vive el sistema de diagnóstico por imagen en Huelva, donde "más de 19.000 personas están esperando una ecografía o una resonancia, algunas desde hace más de dos años".

Al hilo de lo anterior, ha incidido en que "esto no es un simple retraso administrativo: es una auténtica negligencia sanitaria". "La Junta no tiene planificación, ni personal suficiente, ni medios", ha criticado, para abundar que "están jugando con la salud y la vida de miles de personas".

Por último, Rodríguez ha acusado al Gobierno andaluz de "gobernar a base de propaganda mientras desmantela la sanidad pública". "No se puede permitir que miles de familias esperen dos años para una prueba básica mientras Moreno gasta millones en vender una sanidad que no existe. Huelva está al borde del colapso sanitario y el presidente de la Junta no puede seguir escondido", ha apostillado.