Los bomberos desplazados a Venezuela continúan con la búsqueda de supervivientes y la ayuda a la población

Bomberos españoles desplazados a Venezuela con sus perros de rescate para la búsqueda de supervivientes tras los terremotos. - BOMBEROS PARA EL MUNDO

HUELVA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Bomberos Para el Mundo --en el que está integrado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva-- y de Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) --también con varios miembros de la provincia onubenses--, continúa desplegado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el devastador terremoto que sacudió el país para dar con supervivientes y ayudar a la población en sus necesidades.

Según han indicado ambas asociaciones en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los efectivos de Bomberos Para el Mundo están desarrollando labores de búsqueda y rescate en Playa Grande y sus alrededores, en coordinación permanente con el dispositivo de emergencia venezolano.

A su llegada al campamento base, han sido recibidos por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a las autoridades responsables del operativo. Entre los bomberos desplazados por la ONG se encuentra Eugenio Mantero, efectivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

Por su parte, BUSF ha señalado que sus efectivos sigue con su búsqueda "incansable" de vida debajo de los escombros de La Guaira, la zona cero de la catástrofe, acompañados de sus perros de rescate, "donde numerosos edificios han colapsado por completo". Los bomberos han destacado que sus perros "son los auténticos héroes de esta historia de lucha contra el reloj, siempre dándoles su tiempo de descanso y cuidándoles como al resto del equipo".

En paralelo a las labores de búsqueda y rescate, otro equipo se centra en contactar con las autoridades sanitarias locales y valorar la situación para seguir ayudando a la población afectada.

Señalan desde BUSF España que esta emergencia es "una de las más graves ocurridas en las últimas décadas" y "nos recuerda en cierta manera tragedias del pasado, como el devastador terremoto de 2010 en Haití o el terremoto de 2016 en Ecuador". "El corazón se encoge frente a tanta devastación y sufrimiento humano", han subrayado.

El contingente de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) está compuesto por 13 especialistas --tres de ellos de Huelva-- y una perra --también de la provincia onubense--, así como por profesionales procedentes de diversas delegaciones de España, concretamente de Madrid, Córdoba y Huelva, además de miembros de su Unidad Médica.

El presidente de BUSF, Antonio Nogales, ha destacado la dificultad del desplazamiento hasta La Guaira, así como las duras condiciones en las que se encuentran trabajando para dar con las personas que han sido sepultadas vivas.