Bomberos extinguen un incendio en una nave industrial de Cartaya (Huelva) con un afectado por humo

Incendio en una nave industrial de Cartaya (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA
HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva han intervenido en un incendio registrado este miércoles en una nave industrial de Cartaya (Huelva) dedicada al almacenamiento de productos agrícolas. No ha habido que lamentar daños personales, aunque una persona ha resultado afectada por inhalación de humo.
Según ha indicado el consorcio en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el aviso ha entrado a las 10,40 horas y el servicio se ha dado por finalizado a las 13,00 horas de este miércoles, tras la actuación de las dotaciones de los parques de Punta Umbría y Ayamonte, con un total de nueve efectivos y el apoyo de cinco camiones.
El fuego ha afectado a una nave de unos 50 metros cuadrados, donde se almacenaban productos agrícolas, así como a casas de temporeros. No ha habido que lamentar daños personales, aunque una persona ha resultado afectada por inhalación de humo.