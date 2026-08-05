El BOP publica la aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU de Huelva de protección patrimonial

Archivo - El río Odiel a su paso por el Muelle del Tinto de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Huelva ha publicado este miércoles la aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU de Huelva relativa al Catálogo de edificios, elementos y espacios de interés que se llevó al pleno de la capital el pasado 28 de julio y que fue aprobado con el apoyo de Vox y el voto en contra o abstención del resto de la oposición (PSOE, Con Andalucía y concejal no adscrito).

Según recoge el texto, consultado por Europa Press, se trata del documento relativo a la nomenclatura y normativa de protección que incluye también un avance de nuevas catalogaciones para el patrimonio municipal de la capital. Señala el mismo que en él se establecen "mejoras en las condiciones de protección de los edificios de valor arquitectónico para la globalidad del término municipal".

Así, recoge un contenido "más detallado de las definiciones de las diversos grados de protección y la introducción del concepto de conservación preventiva para prevenir el deterioro y garantizar la conservación material de los bienes culturales", toda vez que "se ofrece una normativa para ellos que se adecua a los nuevos retos de rehabilitaciones amplias y menudas, así como propuestas edificatorias que revaloricen los edificios antiguos con los nuevos datos históricos tras investigaciones pormenorizadas de cada bien, más completas que cuando se redactaron las fichas vigentes, a finales de los noventa".

Igualmente, señala el Consistorio que en dicho documento se aporta un avance de catalogaciones que "expresa el compromiso de investigación y protección" de los edificios y espacios que actualmente no están incluidos ni el Catálogo del PGOU ni en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Casco Histórico; conforme a documento técnico promovido de oficio por el Ayuntamiento de Huelva y redactado en julio de 2026.

La finalidad, según indica el Consistorio, es equipararse con la catalogación de la Lista de la Junta de Andalucía. De este modo, la modificación de nomenclatura que se propone sería el cambio en la tipología, de forma que se pasaría de la actual: Edificios, Elementos y Espacios a Residencial --civil o religioso--, Espacios Libres y Conjunto Arquitectónico/Urbano/Rural.

En cuanto a los grados de protección, se propone el cambio de nomenclatura de P1. Protección Integral Monumental a P1. Integral Autonómica (BIC) --la sede de la Autoridad Portuaria--; de P.1 Protección Integral No Monumental a P.1 Integral --diversas parroquias de la capital--; de P.2 Protección Estructural a P.2 Tipología y Estructural --como la Comandancia de Marina--; de P.3 Protección Ambienta a P.3 Ambiental --entre los que se encuentra el edificio de la Casa del Mar--.

Además, se incluye una cuarta tipología: P.4 Conjunto de Valor --en el que se recogen, por ejemplo, el Cementerio de la Soledad y Cementerio Británico; el Asilo de Ancianos; el entrono de Huerta Mena; el Colegio Salesianos; el ámbito BIC Monumental de Colón, o el Muelle Cargadero de la Compañía Riotinto, entre otros--. Está pendiente de calatogación por encontrarse en proceso judicial la antigua estación de tren y el Colegio de Ferroviarios.

El Ayuntamiento señala que para la revisión del Catálogo del PERI de Casco Histórico, "se manejan tanto nuevas inclusiones individuales como la aplicación de la figura del P4 en lugares destacados", bien por tener consideración de Entorno BIC o por conservar rasgos "peculiares dignos de preservación como espacios urbanos de especial relevancia". Actualmente la protección alcanza a 191 casos, con 184 edificaciones, tres espacios libres y cuatro elementos arquitectónicos.

Para más información sobre los edificios que se encuentran en las diferentes catalogaciones y el acuerdo de aprobación, el Ayuntamiento ha puesto a disposición los enlaces que aparecen este miércoles en el documento de la publicación del BOP.