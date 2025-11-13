La borrasca 'Claudia' activa este viernes avisos por lluvias, tormentas o viento en toda Andalucía salvo en Jaén

Archivo - Dificultades al andar debido a la lluvia. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 14 de noviembre, avisos por lluvias y tormentas de nivel amarillo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, debido a la presencia de la borrasca 'Claudia' en la comunidad andaluza. Además, la jornada contará con avisos de nivel amarillo por viento en Cádiz y Huelva, así como alertas por fenómenos costeros, a lo que se suma Almería.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, en Cádiz, el aviso por lluvias, que lleva activo desde las 12,00 horas de este jueves, estará presente en la campiña y el litoral gaditano hasta las 00,00 horas del sábado donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y de 40 litros en doce horas.

Asimismo, las zonas de Grazalema y el Estrecho registrarán el nivel amarillo por lluvias durante toda la jornada del viernes --de 00,00 a 23,59 horas--, donde se espera una precipitación acumulada en doce horas de entre 40 y 70 litros por metro cuadrado.

En Córdoba, el nivel amarillo por fuertes precipitaciones estará vigente en la comarca de Sierra y Pedroches hasta las 18,00 horas de este viernes, con una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Respecto a la provincia de Granada, las comarcas de Nevada y Alpujarras al igual que la costa granadina contarán con la alerta amarilla de lluvias hasta las 00,00 horas de la noche, con una precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 en doce horas.

Siguiendo con este fenómeno meteorológico, Huelva es otra de las provincias donde la Aemet ha activado el nivel amarillo por lluvias, concretamente en las zonas de Aracena hasta las 18,00 horas, donde se espera una precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de 70 en doce horas; mientras que, en la comarca de Andévalo y Condado y el litoral onubense se estima una acumulación de hasta 20 litros por metro cuadrado también en la misma franja horaria.

Del mismo modo, Málaga también contará con una jornada pasada por las lluvias, ya que las comarcas malagueñas de Ronda, Sol y Guadalhorce, y Axarquía, estarán bajo aviso amarillo hasta las 00,00 horas de la noche, donde se podrá acumular una cantidad de entre 20 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 litros en doce horas.

Para finalizar con este tipo de fenómeno, las lluvias también harán acto de presencia en la Sierra Norte y la campiña sevillana hasta las 18,00 horas del viernes, con una precipitación acumulada de podrá llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora y a los 70 litros en doce horas --mientras que en la campiña sevillana será de hasta 40 litros--.

CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA BAJO LA PRESENCIA DE TORMENTAS

Por otro lado, la jornada del viernes en Andalucía también estará protagonizada por la presencia de tormentas en distintas zonas de la región, por lo que la Aemet ha declarado el aviso de nivel amarillo.

En Cádiz, el aviso por fuertes precipitaciones continuarán vigentes hasta las 00,00 horas de la noche en las zonas de la campiña y el litoral gaditano, donde hay posibilidad de que haya algunos tornados aislados. No obstante, en Grazalema y el Estrecho se activarán este aviso a partir de las 00,00 horas y permanecerá hasta las 00,00 horas del sábado.

Respecto a Huelva, las tormentas estarán presentes en las comarcas de Andévalo y Condado, Aracena y el litoral onubense desde las 00,00 hasta las 18,00 horas, con posible presencia de tornados aislados.

Por último, la capital andaluza también contará con la presencia del nivel amarillo por tormentas en la Sierra Norte y la campiña sevillana hasta las 18,00 horas, que lleva activado desde las 12,00 horas de este jueves.

OTROS FENÓMENOS PRESENTES EN ANDALUCÍA

Además de las lluvias y las tormentas, Andalucía también contará este viernes con la presencia de otros fenómenos meteorológicos, como son los costeros y los vientos en distintas partes de la región.

En concreto, la Aemet ha activado para este viernes desde las 12,00 hasta las 20,00 horas el aviso amarillo por fuertes vientos tanto en el litoral gaditano como en el onubense, en el que se espera rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Asimismo, los fenómenos costeros también estarán presentes en el litoral gaditano hasta las 3,00 horas de la madrugada con viento del sur o suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora, mientras que en la zona del Estrecho, el aviso estará activado hasta las 20,00 horas.

Respecto al resto de provincias, el litoral de Huelva estará bajo aviso amarillo desde las 12,00 hasta las 20,00 horas, donde soplará viento del suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora. En cuanto a Almería, el Levante almeriense y la zona del Poniente y la capital permanecerán en alerta hasta las 6,00 horas de la madrugada, con viento del oeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora.