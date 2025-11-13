Ayuntamiento de Sevilla mantiene el cierre de parques e instalaciones deportivas ante la prolongación de aviso amarillo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves que mantiene el cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas exteriores y el cementerio municipal, decretado este miércoles, 12 de noviembre, ante los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activa para la jornada del viernes avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas. Las medidas adoptadas se mantendrán el tiempo que se prolonguen los mencionados avisos y los parques se abrirán una vez se confirme que no hay riesgo para la ciudadanía, según han precisado fuentes municipales.

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, el Plan de Emergencias Municipal se mantiene en la Fase de Preemergencia Nivel 1, con todos los servicios municipales activados para atender cualquier incidencia que pudiera derivarse de las condiciones meteorológicas adversas.

Por su parte, las autoridades municipales han recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones en caso de salir y recordar que el teléfono de Emergencias 112 está disponible ante cualquier eventualidad. Asimismo, se insta a seguir únicamente fuentes oficiales para informarse sobre la evolución de la alerta.